Od jučer su na snazi nova pravila za vozače, ali i bicikliste

Foto: Pixsell/Hrvoje Jelavić



OD 1. siječnja na snagu su stupila nova pravila u prometu koja će posebno zanimati mlade vozače i oni koji će tek postati vozači.



Naime, vozačka dozvola mladim vozačima poništavat će se nakon skupljenih devet kaznenih bodova, a ostalima nakon 12. Vozački ispit moći će se polagati ponovno tek nakon dvije godine od poništenja vozačke dozvole.



Poseban naglasak u novim pravilima stavljen je i na vožnju u pijanom stanju, a nova pravila zanimat će i bicikliste.



Oduzimanje vozačke dozvole zbog negativnih bodova



Nova pravila u razgovoru za HRT pojasnio je Robert Čop iz službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a



"Od najznačajnijih izmjena koje su stupile na snagu 1. siječnja ove godine možemo istaknuti novi sustav negativnih prekršajnih bodova, odnosno sustav po kojem će se nakon prikupljenog određenog broja negativnih prekršajnih bodova dolaziti do ukidanja i oduzimanja vozačkih dozvola. Ranije se nakon prikupljenog određenog broja negativnih prekršajnih bodova mogla izreći samo mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, ali sada će to biti puno jednostavnije i to je jedna od mjera od koje se dosta očekuje", rekao je Čop, pa pojasnio što se točno mijenja za mlade vozače.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Mladi vozači će nakon prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova ostati bez vozačke dozvole, a ovi ostali nakon 12. Ima 30-ak prekršaja za koje se dodjeljuju negativni prekršajni bodovi, može se dobiti 1, 2 ili 3 negativna boda. Primjerice, prolazak kroz crveno svjetlo donosi 2 negativna boda, upravljanje pod utjecajem alkohola s više od 1,5 promila u krvi donosi 3 negativna boda i slično", dodao je."Prvenstveni cilj ovih odredbi bi bio utjecanje na svijest vozača o nužnosti poštovanja prometnih propisa. Naravno da se nesreće mogu uvijek dogoditi, ali podizanje razine prometne kulture i općenito svijesti vozača da može doći do teških posljedica je ključno", rekao je Čop.Kod vožnje u alkoholiziranom stanju imali smo jednu situaciju u kojoj oni vozači koji bi bili pravomoćno kažnjeni za upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila bi se upućivali na izvanredni liječnički pregled, jer alkoholizam jest kontraindikacija za dobivanje vozačke dozvole. Izmjenama koje su stupile na snagu još 16. 11. prošle godine to je dodatno dorađeno, pa tako vozači koji budu tri puta kažnjeni za upravljanje vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi će biti upućeni na izvanredni liječnički pregled. Ta nedopuštena razina alkohola u krvi je različita za različite vozače. Tako mladi vozači ne smiju uopće imati alkohola u krvi, a ovi ostali smiju imati 0,5 promila. Profesionalni vozači također ne smiju imati nimalo alkohola u krvi, a biciklisti ne smiju imati više od pola promila", pojasnio je."Kod biciklista smo uveli nova pravila koja se odnose na obavezu nošenja reflektirajućeg prsluka ili neke druge reflektirajuće materije. Tako će biciklisti sada na svakoj cesti, noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti, biti ili bi trebati označeni reflektirajućim prslukom ili nekom drugom reflektirajućom materijom. To se odnosi na bicikliste koji se voze cestom, noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti", rekao je Čop.