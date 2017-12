Od sutra je zbog Snježne kraljice na snazi posebna regulacija prometa u Zagrebu, pripazite na ove promjene

Foto: Sanjin Strukić/ Pixsell

TIJEKOM održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na zagrebačkom Sljemenu, od ponedjeljka, 1. siječnja, do petka, 5. siječnja 2018. vrijedi privremena organizacija prometa u ulicama Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi.



Zabranjuje se promet i parkiranje na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma od 1. siječnja od 6 sati do 5. siječnja do 12 sati, priopćeno je iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.



Za sav se promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom), zatvara Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića - 3. siječnja od 9 do 19 sati, te 4. siječnja od 10 do 21 sat.



Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Gračanska cesta i Markuševečka cesta na dijelu od Ulice Bliznec do Ulice Jazbina, 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.



Pristup stanarima Gračanske ceste i Podsljemena dozvoljava se samo od Markuševečke ceste.



Osim za vozila ZET-a bit će zatvoren i promet na Ksaverskoj cesti (zapadni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi te Ulici Mlinovi, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a na dijelu od Jandrićeve do Ksaverske ceste - 3. siječnja od 09,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 09,30 do 19 sati.



Promet će se odvijati obilazno Jandrićevom ulicom, pa se na njoj u potpunosti zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila.



Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Ksaverska cesta (istočni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi dana 3. siječnja od 09,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.



Promet se uspostavlja iz ulice Mlinovi u Jandrićevu i obratno iz Jandrićeve u ulicu Mlinovi u smjeru Šestina, te se u Jandrićevoj ulici zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.



Zatvoren će biti i Prilaz kraljičinom zdencu od Šestinske ceste do Šestinskog lagvića, osim za autobuse ZET-a, u srijedu, 3. siječnja od 10 do 19 sati, te u četvrtak, 4. siječnja, od 10 do 19 sati.

Promjene u voznim redovima

Povodom Snježne kraljice jednim opširnijim priopćenjem javili su se iz ZET-a.



Izvanrednu organizaciju prijevoza gledatelja na slalomske utrke Svjetskog skijaškog kupa VIP Snow Queen Trophy koje se 3. i 4. siječnja održavaju na Medvednici, i ove godine realizira Zagrebački električni tramvaj. Izvanredna organizacija počinje tramvajskim prijevozom putnika do Mihaljevca te autobusnim od Mihaljevca do Sljemena.



Uz postojeće, uspostavit će se novo izlazno-ulazno tramvajsko stajalište na terminalu Mihaljevac, na Ksaverskoj cesti, neposredno prije raskrižja s Gračanskom cestom, kako bi se putnicima osigurao najkraći mogući put od tramvaja do autobusa (i obrnuto).



Autobusni promet

Ulazak (izlazak) putnika u autobuse izvanredne linije bit će na istočnoj strani Gračanske ceste, sjeverno od raskrižja s Ksaverskom (uz terminal Mihaljevac).

Prometovat će dvije izvanredne autobusne linije:

Mihaljevac - Dom željezničara (zona A - crvena)

Mihaljevac - Žensko sedlo (zona B - plava)

Za vrijeme održavanja „Ladies World Cup“ u srijedu, 3. siječnja, i za vrijeme održavanja „Men's World Cup“ u četvrtak, 4. siječnja, izvanredna organizacija prijevoza počet će prvim polaskom autobusa s Mihaljevca u 10.00 i trajat će do zadnjeg polaska sa Sljemena u 19.00 sati.



Ostale autobusne linije

Autobusi linije 102 Britanski trg - Mihaljevac prometovat će u srijedu, 3. siječnja, i u četvrtak, 4. siječnja, od 9.30 do 12 sati, ovisno o procjeni stanja u prometu, redovnom trasom s Britanskog trga, skraćeno, te će kao početno-krajnje stajalište koristiti lokaciju Šestinski vijenac/Šestine (crkva). Autobusi će redovnom trasom ponovno voziti prema procijeni glavnog prometnika, ovisno o prometnom opterećenju u zoni terminala.

Autobusi linije 233 Mihaljevac - Markuševec prometovat će redovnom trasom.

Autobusna linija 140 Mihaljevac – Sljeme, u srijedu i četvrtak, 3. i 4. siječnja neće prometovati od 9 do 19 sati.