Održana komemoracija za fotoreportera Tonija Hnojčika

KOMEMORACIJA za preminulog fotoreportera i dugogodišnjeg člana Hrvatskog novinarskog društva (HND) Tonija Hnojčika održana je danas u Novinarskom domu u nazočnosti prijatelja i kolega, koji su istaknuli da je njegovo djelo "dokumentarna i umjetnička priča" koja je zadužila sve koji su ga poznavali, ali i one koji su barem jednom vidjeli njegove fotografije.



Predsjednik češke nacionalne manjine Zagreba Juraj Bahnik istaknuo je kako je Hnojčik svojim životom zadužio sve. "Rekao bih da nas je sve zadužio, bilo da smo s njim surađivali, ali i svakoga onog tko je bar jednom pogledao njegove fotografije. Ispod radara je mnogo toga moglo proći, ali ispod Hnojčikova objektiva nije gotovo ništa", rekao je.



"Uvijek je snimao"



Kazao je da je zadužen i grad Daruvar jer se iz Hnojčikovih dokumentarnih fotografija moglo doznati mnogo zanimljivih informacija vezanih za povijest Čeha i Slovaka toga kraja. Bahnik je u čast Hnojčikovu pročitao nekoliko stihova njegove omiljene češke pjesme.



Prisjećajući se početka Hnojčikova rada, predsjednik HND-a Saša Leković kazao je kako ga u 47 godina, koliko je trajala ta njegova strast, pa sve do iznenadne smrti gotovo nitko nije vidio bez fotoaparata, što je rezultiralo tisućama fotografija. Ističući da su imali plodnu suradnju i podsjećajući na bogatu ostavštinu Hnojčika, Leković je kazao: "Tvoje su fotografije, moj je tekst".



"Hnojčik je uvijek snimao, i uvijek snimao za sebe, ne da zaradi niti da postane slavan, nego zato što je snimati morao jer nije mogao drugačije", kazao je Leković.



Glavni tajnik HND-a Vladimir Lulić podsjetio je na Hnojčikovu karijeru u kojoj je imao više zajedničkih i samostalnih fotografskih izložbi.



"Njegove fotografije ilustrirale su razna publicistička izdanja, a u prosincu 2010. godine objavljena je knjiga s više stotina njegovih ratnih fotografija snimljenih u Zapadnoj Slavoniji između 1990. i 1995. godine 'To sam radio u ratu, sine'. No Hnojčik je radio i kao slobodni fotoreporter posvetivši se umjetničkoj fotografiji koju je također volio", kazao je Lulić.Toni Hnojčik umro je 28. ožujka, mjesec i pol prije 67. rođendana. Rođen je 13. svibnja 1951. godine u Donjem Daruvaru, a već kao dvadesetogodišnjak postao je profesionalni fotoreporter.Studirao je na Filmskoj akademiji u Pragu, po povratku u Daruvar surađivao je s raznim medijima, uključujući lokalne novine te Vjesnik i Večernji list, a stalno je bio zaposlen u tjedniku Jednota na češkom jeziku.U Domovinskom ratu izvještavao je uglavnom s ratišta u Zapadnoj Slavoniji za Jednotu i Večernji list, a potom za tjednike Globus te Arenu, gdje je radio od 1995. godine do njena gašenja 2009. godine. Više godina bio je i član redakcije HND-ova časopisa Novinar.U vrijeme Domovinskog rata Hnojčikove fotografije objavljivane su i u inozemnim medijima, a neke ekskluzivne snimke, poput onih iz akcija Bljesak i Oluja, postale su svjetski poznate, rečeno je na komemoraciji.Posljednji ispraćaj Tonija Hnojčika održan je na gradskom groblju u Daruvaru 31. ožujka.