Općinska uprava Kostrene tvrdi da nije znala za organizaciju Thompsonovog koncerta

OPĆINSKA uprava Kostrene u priopćenju o otkazivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona u tome mjestu 28. travnja tvrdi kako nije sudjelovala u razgovorima o organizaciji koncerta te da je ugovor potpisalo kostrensko komunalno društvo, o čemu je ona obaviještena kad je on potpisan.



Ugovor je potpisalo Komunalno društvo Kostrena, koje upravlja sportskom dvoranom u kojoj se trebao održati koncert 28. travnja.



Koncert se neće održati



"Obavijest o održavanju koncerta dobivena je neposredno uoči početka oglašavanja (plakati), no ni tada nije bila poznata činjenica da je ugovor potpisan, nego je i dalje ostavljen dojam kako se radi o pregovorima", stoji u priopćenju kostrenske općinske uprave.



Uprava navodi da su načelnik općine Dražen Vranić, predsjednik kostrenske Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Franjo Božinović i direktor Komunalnog društva Kostrene Tomislav Matić zaključili da se koncert neće održati "s obzirom na to da se memorijalni malonogometni turnir u čast poginulom kostrenskom branitelju Ivici Opačku – Paji, kao povod koncertu, održava početkom travnja, a u drugoj polovici travnja, unaprijed planiranim programom, Općina Kostrena obilježava 25. godišnjicu osnutka".



Načelnik Vranić: Koncert i ono što on sa sobom nosi kosi se sa stajalištem općinske vlasti da treba graditi jedinstvo



Kako je u izjavi za Hinu objasnio kostrenski načelnik Vranić, koncert i ono što on sa sobom nosi kosi se sa stajalištem općinske vlasti da se treba graditi jedinstvo i da se izbjegava politička polarizacija te se ne može održati za vrijeme službenog obilježavanja godišnjice te općine."Smatram da sam kao predstavnik izvršne vlasti trebao biti upoznat s namjerom organiziranja koncerta te o tome da je ugovor već potpisan", rekao je Vranić.Nakon zaključka da se koncert ipak ne održi, direktor Komunalnog društva Kostrene sastavio je i poslao obrazloženje o raskidu suradnje organizatorima koncerta, stoji u priopćenju."Bez obzira na to što je riječ o komercijalnom koncertu, uobičajena je praksa da Općina bude informirana o događajima koji se održavaju na njezinu području, od čega se u ovom slučaju zbog nekog razloga odstupilo unatoč tome što se radi o događaju visokog rizika", ističe se u priopćenju i dodaje da se takvim postupkom naštetilo ugledu te općine, da je općinski načelnik izložen verbalnim napadima i prijetnjama, a bude li sve poprimilo i sudski epilog, Komunalno društvo Kostrena imat će i financijsku štetu, što će nedvojbeno zahtijevati i pitanje odgovornosti.S menadžmentom Marka Perkovića Thompsona kontaktirala je kostrenska Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, koja se dogovarala o njegovu gostovanju u Kostreni.