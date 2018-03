Opet slučajno? Vladi se dogodio još jedan propust oko imenovanja brata ministrice kulture

Foto: FaH

ČINI se da HDZ-u Andreja Plenkovića nije niti malo stalo do Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao i da je borba protiv korupcije među državnim službenicima u Hrvatskoj mrtva. Naime, osim igrokaza oko smjene predsjednice Povjerenstva Dalije Orešković i instaliranja svog kandidata te imenovanja kontroverzne Josipe Rimac na čelo radne skupine novog zakona o sukobu interesa, tu je i najnoviji primjer postavljanja brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, Tonka Obuljena, na čelu HAKOM-a. No krenimo redom.

Tonko Obuljen, brat ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, imenovan je za predsjednika Vijeća HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, i to na zatvorenoj sjednici vlade.

Na zatvorenoj sjednici vlade većinom se odlučuje o kadrovskim rješenjima, a javnost je isključena. Prekida se snimanje sjednice, a novinari moraju napustiti prostoriju.



Kao i nakon svakog zatvorenog dijela sjednice, u redakcije medija pristiglo je priopćenje s odlukama koje su na njemu donesene, ali ovaj put u spomenutom priopćenju nije bilo informacije o imenovanju brata ministrice za predsjednika Vijeća HAKOM-a. Ta informacija objavljena je tek naknadno i to u priopćenju koje je postavljeno na stranicama vlade.



U vladi tvrde kako je riječ o nenamjernoj pogrešci.



Zašto izuzeće nije navedeno u naknadnom priopćenju?



No otvara se pitanje sukoba interesa. Naime, osim što predstavnici vlade (ne)namjerno nisu obavijestili medije o tom imenovanju, u naknadnom priopćenju također nema govora je li se ministrica Obuljen Koržinek izuzela od odluke da njen brat zasjedne na čelo izuzetno bogate i važne državne agencije.





Jutros smo vladi uputili upit oko eventualnog izuzeća Obuljen Koržinek, no dobili smo tek djelomičan odgovor."Na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek bila je samo na početku sjednice i to na prve dvije točke. Kao što je bilo i vidljivo, umjesto nje sjednici je nakon toga nazočio državni tajnik Krešimir Partl", stoji u odgovoru vlade na pismeni upit Indexa.

No opet su zaboravili odgovoriti i pojasniti kako se na zatvorenoj sjednici ponašao predstavnik ministarstva kulture. Također, nisu se potrudili odgovoriti ni zašto ta informacija o navodnom "izuzeću" kod odluke za Tonka Obuljena nije objavljena u naknadnom priopćenju vlade.



Podsjetimo kako se danas kratkom izjavom o nevjerojatnim gafovima svoje vlade izjasnio i sam premijer Plenković.



"To je bio javni natječaj, riječ je o čovjeku koji se cijeli život bavi tim temama. Što se tiče potencijalnog sukoba interesa, ministrica nije bila tamo", kazao je danas Plenković o imenovanju brata ministrice kulture Tonka Obuljena na mjesto šefa HAKOM-a.



Da sve ostane u obitelji HDZ-a



Podsjetimo kako to nije jedino vladino imenovanje braće utjecajnih članica HDZ-a iz Dubrovnika. Vlada je tako krajem siječnja ove godine na čelo Zračne luke Dubrovnik postavila i brata Dubravke Šuice, europarlamentarke koja je među prvima, još u vrijeme Tomislava Karamarka, u toj stranci stala iza Plenkovića.