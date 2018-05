OPREZ Iz dućana se povlače ove smrznute dagnje, zaražene su Escherichiom coli

Foto: FAH

MINISTARSTVO poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju smrznutih dagnji FROZY skin pack 350 g; FINE FOOD 1000 g i FROZY 350 g španjolskog proizvođača Pescadiona zbog prisutnosti bakterije Escherichie coli.



Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda FROZY DAGNJE SKIN PACK 350 g LOT 28117, LOT 28917, LOT 29217 najbolje upotrijebiti do 31.01.2019. i FINE FOOD DAGNJE 1000 g LOT 30117, najbolje upotrijebiti do 31.01.2019. te FROZY dagnje 350 g skin pack FrozY LOT 28117, proizvođača PESCADONA, S.A., Španjolska, uvezenih i distribuiranih od strane subjekta u poslovanju s hranom ZMH HORVAT d.o.o., Konjščina, Bistrička cesta 4a, odobrenog broja HR 888 EU, zbog utvrđene prisutnosti bakterije Escherichie coli.



Rezultati laboratorijskih analiza pokazali su kako broj bakterija E. coli u 100 g spornog proizvoda ima vrijednost iznad 10³ bakterijskih stanica, što je vrijednost infekcijske doze te se ne može isključiti rizik za ljudsko zdravlje. Iako je proizvod u zamrznutom stanju, broj E. coli može se tijekom odmrzavanja povećavati, osobito ako se odmrzava na sobnoj temperaturi.



Termička obrada ovog proizvoda u odmrznutom stanju, potrebna da se uništi ovaj potencijalni patogen, iznosi najmanje 65 °C u trajanju od minimalno 10 minuta.



Dodatni podaci o proizvodu:

Proizvod:

1. FROZY DAGNJE SKIN PACK 350 g LOT 28117, LOT 28917, LOT 29217 najbolje upotrijebiti do 31.01.2019.

2. FINE FOOD DAGNJE 1000 g LOT 30117, najbolje upotrijebiti do 31.01.2019.

3. FROZY dagnje 350 g skin pack FrozY

Proizvođač: PESCADONA, S.A., Španjolska

Stavlja na tržište: ZMH HORVAT d.o.o., Konjščina, Bistrička cesta 4a