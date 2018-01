Orepić kod Stankovića: Prava branitelja - s tim treba stati

Screenshot: HRT

GOST emisije Nedjeljom u dva bio je saborski zastupnik Vlaho Orepić. U svojem prvom intervjuu nakon izlaska iz Mosta objasnio je razloge napuštanja te stranke.

"Politika u Hrvatskoj trenutno se bavi strančarenjem i interesima i treba je vratiti na pravi put", kazao je Orepić. Politiku Mosta vidi kao nekorisnu i konfliktnu.

"Od loše i zle politike lošiji je nedostatak bilo kakve politike - to je zamka u koju je upao Most. Most nema politike za narod, sve se svelo na međuljudsko ogovaranje i diskreditaciju", dodao je Orepić.

"Posao za narod se ne obavlja"

"Hrvatska je doslovno zapuštena i nezaštićena, posao za narod se ne obavlja. Moj politički cilj je pristojna, uređena, građanska Hrvatska uređenih ekoloških standarda. Ideja Mosta nije s tim u suprotnosti, ali to nije trenutna politika Mosta", kazao je saborski zastupnik Vlaho Orepić.

"Svjetonazorski", dodao je, "Most je orijentiran desno, a takva ne bi trebala biti njegova politika, on bi trebao povezivati", smatra Orepić. Samim tim, "izlazak iz Mosta rezultat je njegove ljudske i političke dosljednosti", kazao je Orepić.

Dio branitelja privilegiran

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Vlaho Orepić kaže kako je bivši branitelj, ali dodaje i da se "borio za slobodu Hrvatske, ali i za slobodu u Hrvatskoj". Smatra kako je dio braniteljske populacije privilegiran u odnosu na ostale građane.

"Branitelje se treba poštivati i uvažavati, ali ja ne mogu jesti šniclu, a da građanin koji za tu šniclu radi - nema ni za toć", kazao je Orepić.

"Branitelj ne može biti mimo ostalog društva. Prava branitelja - s tim treba stati. Mi imamo prava koja treba uvažavati i trebamo učiti istinu o Domovinskom ratu i to nije ništa sporno. Povećavanjem privilegija samo ćemo dobiti suprotan efekt gdje nećemo biti uvažavani", dodao je Orepić.

Obrušio se na HDZ i SDP

U intervjuu za HRT obrušio se na dvije najveće stranke. "U HDZ-u i SDP-u imate strukturu osobnih komoda - možda njih veliki broj ne voli gosp. Plenkovića, ali će glasati za njega jer time ostvaruje pogodnosti jer je HDZ na vlasti. To se mora promijeniti", kazao je.

"Uz populističku politiku jednako je opasan i rođački kapitalizam", dodao je Orepić.

Volio bi se vratiti poslu u struci

Vlaho Orepić je fitness trener. O svojoj struci kaže kako je u njegovoj karijeri taj oblik sporta najveće iznenađenje. "Toliko godi tijelu, jer nema povreda i kritičnih opterećenja", objasnio je Orepić.

Dodaje kako bi se volio vratiti u taj svijet. Poput mnogih političara i on je dobio na kilaži otkako je u tom poslu, ali je krenuo u borbu s kilogramima. Politiku doživljava kao isključivo "obavljanje posla za narod".