Oslobođen mladić koji je vikao "HDZ lopovi, lopine!"

OPĆINSKI sud u Pazinu je nepravomoćno oslobodio Marka Starčića, mladića koji je u kolovozu prošle godine u Poreču Andreju Plenkoviću viknuo: "HDZ, lopovi, lopine!", piše RTL

"Ja moram svoje mišljenje reći glasno i smeta me nepravda. Na svakom koraku u svom životu kad vidim nepravdu moram ukazati na nju", kazao je Marko Starčić, 19-godišnji mladić iz Poreča, inače član Živog zida.

Starčić kaže kako je iz optužnice nestao njegov povik koji se raširio internetom i na teret mu se stavljalo remećenje javnog reda i mira. "S tim da su u daljnjem postupku te riječi bile izostavljene te su me teretili za remećenje javnog reda i mira", kazao je Starčić koji ni danas ne zna tko ga je tužio.

"Mislim da je to baš bio pokušaj ušutkavanja i mislim da nisu bili dalje spremni na sve što je dalje slijedilo", dodao je.

Odvjetnica smatra da je optužba bila neutemeljena

Njegova odvjetnica smatra da je optužba bila utemeljena. "Kršenje javnog reda i mira podrazumijeva puno drastičnije oblike ponašanja. Znači nekakve galame i tučnjave na ulici kojima bi se ugrozila sigurnost građana, ugrozilo kretanje građana", kazala je odvjetnica Katarina Jukić.

Dodaje kako politička sloboda ne može biti kažnjiva. "Dapače to ne da nije kažnjivo nego je jedno od najzaštićenijih prava, zaštićeno je i ustavom i konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i temelj je demokratskog društva", kazala je Jukić.

Starčić je tiskao i majicu koju su neki od zastupnika unijeli na sebi u Sabor.

Presudu komentirao i Plenković

Presudu Marku Starčiću komentirao je premijer Andrej Plenković. Tvrdi kako je sudstvo neovisno.

"To nisu stvari koje radi predsjednik Vlade niti ih radi bilo tko iz HDZ-a, to su po meni stvari koje se rade po službenoj dužnosti i kad bi vi znali koliko je tih prijetnji, ne samo meni nego i ostalim dužnosnicima, možda bi s manje osmijeha o tome govorili. Neke su neozbiljne neke su ozbiljne, prema tome to nije bila nikakva posebna stvar, a sudovi su neovisni, donose svoje odluke", kazao je Plenković.