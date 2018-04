Osuđena prva osoba u sklopu istrage o utjecaju Rusije na američke izbore

Screenshot: YouTube

NIZOZEMSKI odvjetnik povezan s bivšim zamjenikom vođe Trumpove kampanje osuđen je u utorak na 30 dana zatvora, javljaju američki mediji.

Alex van der Zwaan je prva osoba koja je osuđena u sklopu istrage posebnog tužitelja Roberta Muellera o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Uz zatvorsku kaznu, odvjetnik mora platiti i novčanu kaznu od 20.000 dolara.

First sentence handed down in Mueller probe https://t.co/z7KUQDpOEQ