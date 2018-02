Osuđeni pedofil izašao iz zatvora, odselio se na drugi kraj Hrvatske i sad trenira djecu po školama

Foto: RTL

OSUDILI su ga na četiri i pol godine zatvora zbog seksualnog prijestupa zloupotrebom položaja na štetu 15-godišnjakinje i 17-godišnjakinje te je završio u registru pedofila s rehabilitacijom do 2031.



No ovaj osuđeni pedofil samo se preselio s jednog kraja Hrvatske na drugi, ponovno osnovao taekwondo klub i počeo održavati treninge po varaždinskim osnovnim školama, objavljeno je u RTL-ovoj emisiji Potraga.



Anonimno pismo



Na adresu RTL-a stiglo je anonimno pismo zabrinutog roditelja.



"Živimo u Varaždinskoj županiji, prije nekoliko godina u našoj školi su se počeli održavati treninzi taekwondoa. Dosta je djece počelo trenirati pa i naša kćer. Nakon nekoliko mjeseci, slučajno smo u razgovoru s prijateljima iz Zadra saznali da je trener koji trenira našu kćer, bio u zatvoru zbog silovanja djevojčice.



Žrtva je bila upravo curica koju je trenirao. Svoju kćer smo prestali voditi na treninge i rekli smo ravnateljici škole, ali nije ništa napravila. Iako smo svoje dijete maknuli od njega i dalje mislimo da nije u redu da takva osoba radi na istom mjestu gdje ima nove žrtve u svojoj blizini. Čak smo ga vidjeli da u svome autu vozi djevojčice iz drugih mjesta jer ima treninge po cijeloj županiji", stajalo je u anonimnom pismu.



Budući da se treninzi taekwondoa održavaju u osam osnovnih škola u Varaždinu, RTL je o ovom otkriću informirao svih osam. Došli su u kontakt i s trenerom koji je osuđen da je prisilio dvije maloljetnice od 15 i 17 godina na seksualne odnose obećavajući im zauzvrat napredovanje na treningu.



"Tko kaže da ne smijem raditi s djecom?"



"Ja radim s djecom, ali tko je rekao da ja ne mogu raditi s djecom ili bilo kim? Uopće ne znam o čemu je riječ, tko vas je zvao? Zato što ću tu osobu i bilo koga ja apsolutno tužiti jer ja sam slobodni građanin Hrvatske jer ono što je bilo to je iza mene, što je prije nekih osam, devet, deset godina bilo, to apsolutno...", kazao je osuđeni pedofil.Na upit je li upoznat s periodom rehabilitacije (period koji nastaje kada se kazneno djelo briše iz evidencije), koji u njegovom slučaju traje do 2031. godine, nastavlja prijetiti tužbama. Budući da period rehabilitacije traje do 2031. godine, to znači da će ime ovog pedofila ostati u Registru do tada i da svaka škola prije zapošljavanja takve osobe može provjeriti radi li se o pedofilu.Ravnatelj Druge osnovne škole Varaždin u kojoj su održavani treninzi na upit je li provjerio ime u Registru pedofila odgovara: "Činjenica je da se na našoj školi održavaju treninzi taekwondoa u organizaciji taekwondo kluba. Škola samo iznajmljuje prostor, no nema utjecaj na izbor trenera. Podatak da li je netko u evidenciji prijestupnika za seksualno zlostavljanje možemo tražiti samo za djelatnike koje mi zapošljavamo, a u konkretnom slučaju odgovornost je na pojedinom klubu."

Prebacivanje odgovornosti



I iz Ministarstva obrazovanja odgovorili su da se ne radi o osobi koja je radnik školske ustanove, te školska ustanova nije nadležna za provjeru takvih osoba.



"Međutim, sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o sportu, osoba protiv koje je pokrenut postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika treba biti udaljena od obavljanja poslova u sportu u kojem dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćne presude, odnosno obustave postupka. Slijedom navedenoga, upućujemo Vas da se u vezi ovog upita obratite Središnjem državnom uredu za šport", stoji u priopćenju Ministarstva obrazovanja.



Ovaj trener dva puta tjedno održava treninge u još jednom sportskom objektu u Varaždinu. Hrvatski taekwondo savez, pak, tvrdi da on nema važeću licencu za 2018. godinu.



"U vrijeme, kada smo također iz medija, saznali za slučaj zbog kojeg je bio osuđen (2007. godine) također nije imao licencu trenera u taekwondou. Nakon odsluženja zatvorske kazne tražio je izdavanje licence trenera no odbili smo ga", kažu iz saveza.



I dok svi prebacuju odgovornost, osuđeni pedofil i dalje drži treninge djeci u Varaždinu.