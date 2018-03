Osveta Kušćevićevih uhljeba je primitivizam kakav nismo vidjeli još od socijalizma

Foto: Sanjin Strukić/ Pixsell

AKO ne znate tko je ministar Lovro Kušćević, ne treba se čuditi, na stranicama recimo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ne piše da je isti objavio jedan znanstveni ili stručni rad, no, na stranicama Vlade naći ćete naći pokoju rečenicu.

Lovro Kušćević je 1999. godine diplomirao pravo u Splitu. No, prekretnica je nastala 2001. kada je postao predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Nerežišća, što je vjerujemo pomoglo dolasku na funkciju načelnika Općine Nerežišća (bračka općina s 862 stanovnika po popisu 2011.), a potom je postao vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije (2013.). To je očigledno bila odskočna daska na više položaje. Lovro Kušćević postaje ministar graditeljstva i prostornoga uređenja 2016., a prošle godine ministar uprave.

Što god da treba – Lovro Kušćević je tu! Gdje partija, okom, čovjek skokom i evo građevina, prostorno uređenje, uprava, ma ne bi se čudili da, ako HDZ hoće, čovjek postane i neurokirurg, astronaut ili zašto ne, pilot lovca.

Stranice ministarstva kao najgori žuti tisak

A Lovro Kušćević je povod ovog teksta. Jer toliku samozaljubljenost i odvratan, primitivan način obračuna sa znanstvenicima, kakav smo vidjeli ovih dana od ministarstva Uprave (a ministar ne zaboravimo, predstavlja i zastupa ministarstvo), davno ne vidjesmo, još od doba socijalizma.

Uhljebi Ministarstva uprave su povodom toga što je Ustavni sud odbio ocjenu ustavnosti Lex Šerifa (znate onaj zakon koji lokalnim šerifima daje gotovo faraonske ovlasti), i to ocjenu ustavnosti koju je zatražio Grad Vrgorac, stavili su objavu s nečuvenim naslovom: "Ustavni sud presudio: Profesor Koprić, Švaljek i Most fulali temu – Kušćević je u pravu".

Dakle, uhljebi (jer častan naziv državnog službenika oni koji su ovo smeće od naslova objavili definitivno ne zaslužuju!) u ministarstvu na kojem je na čelu ministar, stranački stručnjak za sve – od gradnje do uprave, usuđuju se izravno, imenom napadati hrvatske znanstvenike koji su opravdano, bez vrijeđanja, na akademskoj razini i argumentirano komentirali Lex Šerif.

Banaliziranje stručnjaka – tipičan put hrvatske politike

Za razliku nule, što je rezultat kada u pretraživač NSK zatražite provjeru po autoru „Kušćević, Lovro“, kada ukucate „Koprić, Ivan“, dobivate ukupno 98 raznih radova. I to na temu uprave i lokalne samouprave, profesor Koprić je naš vodeći stručnjak iz tog područja. Kada Ministarstvo umjesto da bude sretno što imamo takvog stručnjaka europske razine, kada Ministarstvo umjesto da ga angažirao, osobno ga vrijeđa i omalovažava – onda je dužnost reći: Dosta! Slično je sa Sadrom Švaljek – možete politički govoriti o noj što želite, ali dr. sc. Sandra Švaljek isto ima hrpu radova i znanstveni savjetnik je. Ako netko misli da je do tih titula i zvanja lako doći – neka pokaže primjerom!

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U tome i leži cijeli problem hrvatske uprave. Umjesto da se oni koji imaju reference i znanja, koji su poput prof. Koprića europski priznati stručnjaci, slušaju, barem kako savjetnici, ako već nisu sami ministri, oni se omalovažavaju od ekipe koja nema ni znanja ni morala, nego se uvlače šefu kako bi valjda dobili kakvu sinekuricu. I pri tom uvlačenju pokazuju kao prvo neukost tako da je pitanje kako su uopće položili državni stručni ispit.

Sam naslov „Ustavni sud presudio“ je nešto za što se na ispitu iz prava pada – jer Ustavni sud nikada ne donosi presude, već odluke. Presudom se rješava bit spora, a Ustavni su se bavi ustavnošću, državni službenik koji to ne zna – ne bi trebao biti državni službenik.

Uostalom, što se samog Ustavnog suda tiče – kako je on definicijom i političko i pravno tijelo, ne može ni sam izbjeći banalizaciju hrvatske politike, pa njegove odluke vrijede sve manje.

A onda se nastavku naslova se navodi rečenica koja spada u birtijske rasprave: „Profesor Koprić, Švaljek i MOST fulali temu – Kušćević je u pravu“. Dakle, dvoje naših znanstvenika se veže za nešto oko čega nemaju nikakve veze – prijedlog ocjene ustavnosti koje je podnijela jedna lokalna samouprava, i stavljaju se u odnos prema ministru – oni u krivu, on u pravu, kao da je Ustavni sud neko mjerilo pravde i kao da je ministar taj koji donosi zakonske propise i kao da su ti propisi po definiciji dobri.

Profesor Koprić je na ovu temu inače objavio i najmanje jedan znanstveni rad – pa da skrenemo pažnju neukoj ekipi koja ga kritizira – svatko ima pravo kritizirati znanstveni rad. Na način da napiše svoj rad, pošalje ga na recenziju i objavi u relevantnom časopisu. Ali to naravno ekipa ne radi. Lakše je naše stručnjake pljuckati preko moći upravljana stranicom ministarstva nego napisati smisleni rad, smislenom metodologijom i dati ga na recenziju u znanstveni časopis.

Ministre, čekamo da u znanstvenom radu „pometete“ stavove prof. Koprića

No, to je Hrvatska. Ministar koji se diže stepenicama stranačke hijerarhije i stručnjak je za sve što treba, a ispod njega idu uvlakači i uhljebi koji mu pljeskaju i usput snagom službene internetske stranice ministarstva pljuskaju ministrove kritičare, valjda uz onu: „Šefe, jesmo li im dobro spustili, jesmo li, je li tako da jesmo?“ Koji je to jad!

Objava sa stranica Ministarstva je nakon nekoliko sati nestala. Bilo bi lijepo da se premijer mr. sc. Andrej Plenković, formalno i sam znanstvenik, ispriča u ime vlade prof. dr. sc. Ivanu Kopriću i dr. sc. Sandri Šveljek, znanstvenoj savjetnici, a što se tiče ministra Kušćevića, evo čekamo niz njegovih znanstvenih radova iz područja građevine, lokalne samouprave i svega drugoga za što je ekspert, da pokaže svoju znanstvenu razinu. Neka slobodno u znanstvenom časopisu pobije baš sve kritike oko Lex Šerifa koje navodi prof. Koprić, pa ćemo mu čestitati. Idemo ministre, hop, hop, hop!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Index.hr portala