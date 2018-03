Otac nestalog dječaka kod Visovca: Rekao je "dobro je ćaća" i pošao

Foto: Pixsell/Dusko Jaramaz/Nova TV



ZAVRŠENA je potraga za nestalim mladićem na Visovačkom jezeru.



Nakon cjelodnevne potrage u kojoj je sudjelovalo 50-tak spasitelja, zbog mraka je prekinuta potraga za 16-godišnjim mladićem koji je jučer oko 18 sati pao u rijeku Krku s čamca koji se prevrnuo kod otočića Visovca.



POTRAGA KOD VISOVCA Fratar spasio trojicu dječaka, četvrti nestao: "Vikao je - upomoć, tonem"



"Službe su cijeli dan tragale na terenu, a kako je pao mrak, potragu smo za danas prekinuli pa će se i ekipe odmoriti, a ronioci mogu napuniti boce. Sutra nastavljamo", kazali su kratko iz Županijskog centra 112.



Potražnom akcijom u kojoj sudjeluju ronioci specijalne policijske postrojbe iz Splita, ronioci Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), potražni tim HGSS-a s psom, vatrogasci, pripadnici lokalnih DVD-ova i rendžeri Nacionalnog parka Krka, koordinira Policijska uprava šibensko-kninska.



Prevrnuti čamac



Čamac u kojem su bila četvorica maloljetnika, prevrnuo se jučer kod otočića Visovac na rijeci Krki. Trojica su uspjela isplivati na obalu, a za jednim se od jučer intenzivno traga.



Nakon prevrnuća plovila trojica maloljetnika uspjela su doplivati do samostana na Visovcu i prevezeni su u šibensku bolnicu.



"Za četvrtim maloljetnikom pokrenuta je opsežna potraga. U nju su se uz policiju, uključili i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanje (HGSS), vatrogasci, lokalno stanovništvo i djelatnici Nacionalnog parka Krka", rekla je glasnogovornica PU šibensko-kninske Marica Kosor.



Ustao u čamcu



Kako je priopćeno iz PU šibensko-kninske, "prilikom vožnje čamcem jedan od maloljetnika se ustao što je narušilo ravnotežu, uslijed čega su sva četiri maloljetnika pala u vodu. Obzirom na stanje šoka od pada u vodu i činjenicu da nestali maloljetnik nije bio vješt u plivanju, nakon pokušaja ostalih da mu pomognu, ostao je u vodi u blizini prevrnutog čamca dok su preostali otplivali po pomoć na otok Visovac. Dolaskom brodice s Visovca u pomoć, nestali maloljetnik nije zatečen u blizini prevrnutog čamca, nakon čega je organizirana opsežna potraga koja je još uvijek u tijeku", stoji u priopćenju policije.



Premda informacija još nije službeno potvrđena, riječ je o 16-godišnjem dječaku iz Laškovice.



"Dobro je ćaća"



U selu Laškovica koje je udaljeno nekoliko kilometara od jezera, obitelj nestalog dječaka je u strahu. Nisu znali gdje se skupina mladića uputila. Njegov otac je za Novu TV potvrdio kako je 16-ogodišnjak dobar plivač. Zadnji put sina je vidio jučer oko 16:30.





"On je rekao da ide kod prijatelja Šime Brajkovića. Ja sam rekao može i rekao sam mu, znaš di stoje novci, uzmi 20 kuna za marendu. Rekao je, dobro je ćaća i pošao", rekao je kroz suze otac nestalog mladića, Željko."On je rekao da ide kod njega, a ne da ide na Krku... ni kako su došli do čamca, ni tko im je dao čamac, ni kako su krenuli tu, ni zašto su krenuli tu, mi to pojma nemamo", dodaje teta nestalog dječaka Milena.



Pomoć fratra



U spašavanju trojice dječaka pomogao je i fratar Božo Duvnjak, koji ih je spazio iz samostana.

Četvorica vršnjaka srednjoškolaca ukrcala su se u plastični čamac na vesla koji se prevrnuo. Kako je rekao fra Božo Duvnjak, gvardijan franjevačkog samostana na Visovcu, čuo je kako netko viče "upomoć" i ugledao dječaka kako doziva svog prijatelja.



"Ne znam plivati"



Fratar je istrčao iz samostana i kaže kako je čuo mladiće kako se međusobno dozivaju da spase prijatelja, ali da nisu mogli.



"Znate onaj glas, zvoni mi u ušima, 'Ljudi tonem! Ne znam plivati, spašavajte me!'. Sve je odjekivalo tim glasom", prepričava fratar.



"Ja vidim njega, lupa rukama, viče i zove upomoć. Ništa, odletio sam do svog broda, upalio ga, no dok sam došao do tamo, on je potonuo", kaže fra Duvnjak.



Prevrnute tenisice



Trojica od četvorice su isplivali na Visovac, a fratar je nastavio tražiti nestalog dječaka brodom.



"Nastavio sam brodom dalje, ne bi li on isplivao odozdo, ako je došao do dna, da se odgurne, jer nije znao plivati. Ja sam samo vidio, ne znam jesu li od njega, njegove tenisice. Ne znam. Vidio sam da kraj broda plivaju i stoje obrnuto", priča fratar.



Dodao je kako je nestalog dječaka poznavao. Bio mu je vjeroučitelj.



Ostala trojica maloljetnika su rekla kako im se brodić prevrnuo zbog vjetra. Bez ozljeda su, ali pothlađeni i u stanju šoka.