Otkriven novi, najveći ljudski organ i možda krije tajnu raka

DO DANAS se smatralo da ljudsko tijelo ima 79 organa. No znanstvenici su nedavno u njemu naišli na neobičnu pojavu koja bi mogla biti organ, a mogla bi značajno utjecati na mnogo toga što znamo o medicini.



Da stvar bude zanimljivija, prema novom istraživanju objavljenom u utorak u časopisu Scientific Reports, novootkriveni organ istovremeno je i važan za funkcioniranje tijela i najveći je u ljudskom tijelu.



Velik, a nevidljiv



Kako je moguće da ga znanstvenici nisu ranije vidjeli, ako je veći čak i od kože?



Novi organ sastavljen je od mreže sićušnih kanala ispunjenih tekućinom, a na engleskom je nazvan interstitium, što znači da bi se na hrvatskom mogao nazvati intersticij.



Intersticij je inače u medicinskim krugovima uobičajeni naziv za prostor među stanicama u kojem se nalaze gelovi, odnosno tekućine u koloidnom stanju. Kroz taj prostor kreće se cijelo mnoštvo izlučevina iz stanica - od hormona do transmitera - prema drugim stanicama.



Slučajno otkriće



Tročlani tim do otkrića je došao slučajno, tijekom rutinskih endoskopija – postupaka u kojima se u probavni trakt uvodi malena kamera. Nova tehnologija znanstvenicima omogućuje da se tijekom takvih pretraga promatra funkcioniranje živih tkiva na mikroskopskoj razini.



Znanstvenici su očekivali da će vidjeti kako je žučovod, koji su promatrali, okružen čvrstom, gustom stjenkom. Međutim, otkrili su neke čudne nejasne uzorke. Sa svojim otkrićem obratili su se Neilu Theiseu, patologu s New York University School of Medicine.



On je istim endomikroskopskim uređajem istražio vlastiti nos u potkožnom tkivu i otkrio istu strukturu. Daljnja studija drugih organa pokazala je da se neobičan uzorak sastoji od kanalića koji posvuda u tijelu provode tekućine. Iz toga proizlazi da bi sva tkiva u tijelu mogla biti ispunjena mrežom ovakvih kanalića koji bi u biti svi zajedno mogli tvoriti jedan organ.



Na temelju te pretpostavke tim je izračunao da bi intersticij mogao sadržavati petinu ukupne količine tekućine u ljudskom tijelu.







Zaštita od udara



Znanstvenici vjerojatno nisu ranije vidjeli ovaj organ zato što se prilikom uobičajenog uzimanja uzoraka tekućina iz kanalića iscijedi, a mreža se uruši. Na taj način mreža postaje nalik na čvrstu stjenku zaštitnog tkiva umjesto na zaštitni jastuk ispunjen tekućinom.„Mislimo da organ djeluje kao amortizer udaraca“, rekao je Thiese za New Scientist No znanstvenici nagađaju da bi se mrežama intersticija također mogli prenositi tumori. Naime, analiza uzoraka uzetih od ljudi s invazivnim tumorima pokazala je da su stanice raka, koje su se proširile s izvornog tkiva u kojem su nastale, mogle naći put do kanalića, što ih je pak moglo odvesti izravno do limfnog sustava.„Kada jednom uđu unutra, to je kao da su se našle u vodenom toboganu. Imamo novi prozor u mehanizam širenja tumora“, rekao je Thiese.Autori studije su, očekivano, oduševljeni otkrićem. No stručnjaci upozoravaju da se ono ipak treba uzeti s dozom rezerve.Naime, tek treba vidjeti može li se otkrivena struktura nazvati organom, a potom i koje bi mogle biti njezine funkcije.Uobičajeno je da se skupine morfološki i fiziološki istovrsnih stanica s nekom određenom zajedničkom funkcijom nazivaju tkivom. Organi su pak udruženje više tkiva tkiva koja imaju jednu ili više zajedničkih funkcija.Naša liječnica, dr. sc. Livia Puljak s Medicinskog fakulteta u Splitu, kolumnistica Index laba, kaže da pojam intersticija u anatomiji i histologiji nije nov, no novo je da ga netko naziva organom.„Kako i autori sami navode u objavljenom članku, anatomija i sastav intersticijskog prostora su poznati, ali, naravno, uvijek ima prostora za nove znanstvene informacije koje nam pružaju bolje razumijevanje našeg tijela“, rekla je za Index Puljak.„S razvojem znanosti i tehnologije, odnosno boljih metoda prikazivanja tkiva i stanica, dobivamo i bolji uvid u funkcioniranje našeg tijela. Autori tog istraživanja koristili su metodologiju prikazivanja tkiva koja se naziva konfokalna laserska endomikroskopija, a koja omogućuje prikaz živog tkiva tijekom provođenja pretraga unutrašnjih organa. Tumačenje po kojem je intersticij novi organ uzela bih za sada sa zdravom dozom skepse. Potrebno nam je više rezultata istraživanja prije nego što možemo početi spekulirati o tome jesu li teorije autora točne i je li primjereno nazivati ih novim organom“, pojasnila je voditeljica hrvatskog ogranka ugledne svjetske medicinske organizacije Cochrane.