Ovaj Englez je s 10 godina ubio dvogodišnje dijete, a država mu je pomogla da izađe na slobodu

JAMES Patrick Bulger, dvogodišnji dječak iz Kirkbyja u sjeverozapadnoj Engleskoj, 1993. je otet iz šoping-centra kad je njegova majka na trenutak odvojila oči od njega, mučen i brutalno ubijen. Njegovi ubojice, Jon Venables i Robert Thompson, imali su samo 10 godina.

Bulgerovo unakaženo tijelo pronađeno je na željezničkoj pruzi 4 km od Liverpoola dva dana nakon što je ubijen. Thompson i Venables uhićeni su i osuđeni za njegovu otmicu i ubojstvo, što ih čini najmlađim osuđenim ubojicama u modernoj engleskoj povijesti.

Dječaci-ubojice pušteni na slobodu s 18 godina

No ova stravična priča tu tek počinje. Dječaci-ubojice osuđeni su na doživotni zatvor, ali pušteni su na uvjetnu slobodu već s 18 godina, u lipnju 2001. Država im je velikodušno dala lažni identitet kako njihovi susjedi ne bi znali da među njima žive ubojice. Venables je ipak ponovo završio u zatvoru zbog kršenja uvjetne kazne, konkretno zbog posjedovanja slika zlostavljanja djece na svom računalu.

Nakon toga je opet pušten 2013. U studenom prošle godine, opet je zatvoren zbog kršenja uvjetne kazne, iz istog razloga. Osuđen je na 40 mjeseci nakon što mu je na računalu nađeno više od 1000 pedofilskih fotografija. Sudac je pronađeni materijal opisao kao “izopačen” i “potresan”. No unatoč novoj zatvorskoj kazni, Venables i dalje uživa zaštitnu mjeru prikrivenog identiteta.

A otac ubijenog dječaka, Ralph Bulger, sad je istupio u javnost, izražavajući svoju ogorčenost i bijes zbog otkrića da je ubojica dobio stotine tisuća funti pravne i policijske pomoći od države kako bi izašao na uvjetnu slobodu i anonimno nastavio s normalnim životom. Kako javlja Mirror, Venables je dobio najmanje 260 tisuća funti, odnosno 290 tisuća eura - a ukupni iznos gotovo je sigurno mnogo viši, budući da ovaj ne uključuje troškove prvog suđenja niti one za posljednje suđenje o pedofilskom materijalu s kojim je uhvaćen.

Stotine tisuća funti za pravnu pomoć ubojici, obitelji žrtve ništa

Prema podacima koje je britansko ministarstvo pravosuđa objavilo nakon zahtjeva na temelju zakona o slobodi informacija, ubojica je dobio 180 tisuća funti, odnosno 200 tisuća eura u gotovini samo kako bi se žalio na presudu o 15-godišnjoj zatvorskoj kazni za ubojstvo. Promjena identiteta i prateća policijska zaštita koštali su britanske porezne obveznike dodatnih 250 tisuća funti (280 tisuća eura), a dva žalbena postupka povećala su troškove na njegov račun za još 22 tisuće funti (25 tisuća eura).

Da cijela stvar bude još skandaloznija, dobio je pomoć i za tužbu protiv policije za pogrešno uhićenje i zatvaranje. “Ovo je skandalozno, obitelji žrtava ne dobivaju nikakvu pomoć dok počinitelji očito lako dolaze do sredstava”, rekao je Harry Fletcher iz nevladine organizacije Kampanja za prava žrtava. Peticija za javnu istragu slučaja Bulgerova ubojstva prikupila je više od 211 tisuća potpisa. “Hvala svima koji su potpisali”, poručila je majka ubijenog dječaka, Denise Fergus.

“Uvijek sam govorio da se ubojice tretiraju bolje nego mi"

Shrvani otac tvrdi da je britanska država uskratila pravnu pomoć za njegovu žalbu na puštanje Venablesa i Thompsona na uvjetnu slobodu nakon osam godina zatvora. “Sramota je platiti ovo Venablesu iz javne blagajne. On je seksualni predator i dječji ubojica koji je dobio sav ovaj novac, a meni se konzistentno odbijala pravna pomoć tijekom godina u pokušaju da ga se ostavi u zatvorenog i dalje od javnosti”, poručio je Bulger.

“Uvijek sam govorio da se ubojice tretiraju bolje nego mi i ovo potvrđuje moj argument bez ikakve sumnje. To je prava uvreda uspomeni na Jamesa, da se nastavlja štititi njegovu ubojicu na ovaj način. Ne osporavam pravo na pravdu, ali u ovom slučaju to je bila jednosmjerna ulica. Sva ova pravna pomoć za Venablesa i ništa za nas. To je naprosto lakrdija, ali mučno je za mene i moju obitelj. Ali to nije nikakvo iznenađenje. Tretiralo nas se kao da se ne računamo od prvog dana. Sustav je u neredu i mora se promijeniti”, zaključuje Bulger, koji nije jedini u prozivanju britanskog pravosudnog sustava koji, kažu kritičari, pruža veću zaštitu maloljetnim kriminalcima nego njihovim žrtvama.

Venables, danas 35-godišnjak, sada je prebačen u drugi zatvor nakon što ga je, kako javlja britanski Metro, napao drugi zatvorenik zato što su zatvorenici navodno raspisali nagradu za njegovu glavu. Na mobitelima koje zatvorenici ilegalno imaju počele su cirkulirati njegove aktualne fotografije kako bi ga se lakše prepoznalo. Sada ga navodno čuva čak šest zatvorskih čuvara zbog straha za njegov život. Zbog mjere o zaštiti identiteta, mediji uopće ne smiju objaviti njegove fotografije - osim one iz 1993., kad je uhićen kao 10-godišnji ubojica.