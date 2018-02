Ovaj tinejdžer preživio je masakr u školi na Floridi uz nevjerojatnu sreću

Screnshot: NBC News

DAVID Hogg, 17-godišnji učenik srednje škole Marjory Stoneman Douglas, jedan je od onih koji su imali sreće i preživjeli jučerašnji masakr. Hogg je otkrio koliko su on i kolege s kojima je bio zapravo bili blizu smrti.

Hogg je bio na satu ekologije i učitelj je upravo podijelio radne listove kad su čuli nešto što se činilo kao pucanj. Učitelj je zatvorio vrata, ali za samo nekoliko sekundi aktivirao se protupožarni alarm. ''Instinktivno smo izišli vani. Mislili smo da je vježba'', kaže Hogg za BBC News.

Dok su išli prema evakuacijskoj zoni, Davidov razred naletio je na, kako kaže, ''tsunami'' ljudi koji su trčali prema njima. Okrenuli su se i zajedno s njima krenuli drugim putem niz hodnik. No u tom trenutku nisu mogli znati da idu upravo prema ubojici, 19-godišnjem Nikolasu Cruzu.

Išli su ravno prema ubojici, domar ih spasio

A upravo tada imali su sreću u nesreći. ''Vrlo herojski domar nas je zaustavio. Rekao je: 'Nemojte ići u tom smjeru - on je tamo''', prepričao je Hogg. Da se to nije dogodilo, bilo bi još 30-40 žrtava više, smatra. Kad su se opet okrenuli natrag, kulinarska učiteljica Ashley Kurth, poznata među učenicima kao kuharica Kurth, odvela je sve učenike u svoju učionicu.

''Za 30 sekundi imala je barem 30 ili 40 ljudi tamo'', kaže David. Učiteljica je ugasila svjetla. Iako je jedna djevojka imala panični napadaj, većina je ostala ''relativno mirna''. Pratili su vijesti o pucnjavi izvan učionice u kojoj su se zatvorili na svojim mobitelima.

Davidova mlađa sestra i sama je učenica u istoj školi. ''Znao sam da je živa - barem u početku. Dobio sam poruku i poziv od nje. Bila je vrlo uspaničena. Bio sam prestravljen, ali znao sam da je na drugoj strani škole (daleko od ubojice)'', kaže David. Nazvao je svog oca, bivšeg FBI agenta, koji mu je poručio da ostane miran. Drugi učenici također su nazvali svoje roditelje kako bi im rekli da ih vole, u slučaju da je to posljednji razgovor koji će imati.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon sat vremena policija došla po njih

Ipak, kaže David, nije bilo previše suza. ''Postojala je grupna energija koja nas je držala jakima. Bila je to neka melankolična mirnoća'', objašnjava. Budući da je novinar u školskom listu, počeo je intervjuirati ljude svojim mobitelom kako bi ''ako umre, barem snimka došla do drugih ljudi''.

Učionica je imala dvoja vrata, tako da su znali da, ako ubojica uđe na jedna, barem mogu pokušati pobjeći kroz druga. Ali David je znao da to možda neće biti dovoljno: ''Shvatio sam da možda neću preživjeti. To je svima prolazilo kroz glavu u nekom trenutku.''

Konačno, nakon nekih sat vremena, pet interventnih policajaca upalo je u učionicu, reklo im da se smire i izvelo ih iz učionice. Čim su izišli, počeli su bježati vani. Kad je konačno izišao na sigurno, kaže, osjetio je šok. Našao je svog oca i sestru, čija prijateljica je ubijena.

''Osjećam mješavinu ljutnje, tuge, ali najviše strasti. Ne želim da se ovo više ikad dogodi ikome. Činjenica je da 17 obitelji danas ima prazne sobe. To su djeca tih ljudi. Oni su dali svu ljubav, sve što su mogli, toj djeci. A to je sve oduzeto jednim komadom metala i iskrvarilo na tlo'', opisao je David ovu tragediju, razgovarajući s novinarom ispred škole u kojoj je ubijeno 17 njegovih kolega.

18 masovnih pucnjava u školama od početka godine: "To nije u redu"

Ovaj učenik je, u intervjuu za NBC, poslao i snažnu poruku svojim sugrađanima i političarima na vlasti, koji su dobrim dijelom odgovorni za nevjerojatnu situaciju u kojoj se SAD nalazi - s čak 18 masovnih pucnjava u školama od početka godine do danas. ''Jedno malo djelo može napraviti golemu razliku, i to želim da ljudi kod kuće znaju. Mogu napraviti razliku u svojoj zajednici, mogu napraviti razliku u svijetu, mogu to napraviti tako da zovu svoje kongresnike, obrate se zakonodavcima i daju im do znanja da ovo nije prihvatljivo. Jer svi se navikavaju na ovo, a to nije u redu'', poručio je.

''Bilo je 18 masovnih pucnjava u školama više nego što je trebalo biti ove godine... To se mora završiti, jer ako dopustite da se ovo i dalje događa, vaše dijete će biti sljedeće'', poentirao je David Hogg.