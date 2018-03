OVDJE JE UBIJAO TODORIĆ Iznajmljuje se lovište propalog tajkuna, pogledajte kako izgleda

Foto: Luka Šangulin/Index



ČUVENO lovište propalog tajkuna koji danas živi na londonskoj adresi, u organizaciji izvanredne uprave Agrokora prezentirano je danas novinarima.

Početkom tjedna vladina uprava u Agrokoru na čelu s Fabrisom Peruškom objavila je da iznajmljuju kvote za lov u lovištu na Moslovačkoj gori za 4,8 milijuna kuna, koje su danas obišli deseci novinara.

Lovište Zapadna Garjevica nalazi se na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Sisačko-moslovačke županije, u Moslovačkoj gori, 70 kilometara istočno od Zagreba. Ima površinu od 25.529 hektara.



Todorićev Agrokor je državno lovište zakupio 1992. godine. Godišnja koncesija iznosila je 1,2 milijuna kuna, a tvrtka LG Moslavina koja je njime gospodarila godinama je u minusu. 2016. godine imala je gubitak od čak 13,5 milijuna kuna.



Agrokor već lani u vrijeme Ramljaka iznajmio lovište



Danas smo doznali da je izvanredna uprava već jednom iznajmila lovište, i to lani tvrtki Balkan lov iz Đakova vlasništvu Stjepana Krajnovića. Kako ugovor s njima uskoro istječe, ponovno u podzakup nude lovište, zapravo kvote za izlov - s obzirom na to da imaju koncesiju do 2035. godine. Novi će podzakupac imati pravo lova za sezonu od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.



Voditelj lovišta Tomica Marić jedan je od osam zaposlenika LG Moslavine. Novinarima je objašnjavao kako je lovište 2001. godine proglašeno najboljim na svijetu "u smislu uređenosti i prema kvaliteti trofeja".









Vrste divljači koje su odstrijeljivali Todorić i njegovi poslovni partneri su jelen obični, jelen lopatar, muflon, srna obična, svinja divlja, zec i fazan. "Imamo i sitne divljači, ali krupna nam je interesantnija", rekao je Marić.



Na naše pitanje koga je od poslovnih partnera Todorić dovodio, voditelj Marić pozvao se na lovačku etiku koja mu brani da nam otkriva uzvanike lova. Koga od djece je dovodio? "One koji love", misteriozan je.



Todorićeve goste smještalo se u lovačkoj kući Kamenica, ili Vili Garić u Podgariću. U golemoj blagavaonici u kući Kamenica uz mnoštvo lovačkih rogova visi i medvjeđa koža, mada se medvjedi tamo ne love. Nekome se takva dekoracija učinila zgodnom. I pepeljara u dnevnom boravku ima oblik medvjeđe šape. Pronašli smo VHS ''The best of: Rika garjevičkih jelenova". Nema opuštanja dok ste u lovu.







"Neki lovci dolazili su na jedan dan, drugi na više dana", nije bio previše rječit Marić. Ipak, sva tri ključna trojefa ustrijelio je, a tko drugi nego Ivica Todorić: aktualnog prvaka RH - 2003. godine - jelena običnog 216,81 točaka (to je lovačka ocjena), 2004. godine jelena lopatara (puno manji je nego obični jelen i ima drugačije rogove) koji je ocijenjen s 212,34 točaka i 2002. godine sadašnjeg viceprvaka - muflona 235,70 točaka.Na naše pitanje je li Todorić stizao helikopterom, kazao je kako to nije točno jer je dovožen automobilom, a za teoriju da je iz helikoptera lovio divljač kazao je da je tehnički nemoguća i neistinita. Zamolili smo ga da nam objasni zašto bi nekoga privlačio lov; kazao je kratko kako je to strast. Vlasnika Agrokora time je zarazio njegov otac, Ante.Novinare su poslije Toyotinim kamionetima odvezli na dvadesetak minuta udaljenu lokaciju: Manastirske livade.Tamo su nam pokazivali hranilice za srne, muflone i jelene, i zatvorene čeke. U blizini su i pašnjaci na kojima se divljač, koja će kasnije biti ustrijeljena, hrani."Sve ovisi kakav je uspjeh u lovu. Nekad lov može trajati po 15 minuta, a može i po dva-tri dana. U lovu sudjeluje obično 12 lovaca", odgovorao je Marić na novinarska pitanja, koja su, jasno, mogla biti samo o lovu.Jelenove se najviše lovi u vrijeme parenja, od 1. listopada do 31. prosinca. Kada je rika jelena, tada su manje oprezni pa ih je lakše ustrijeliti. Zbog hormona mogu lako ostati bez glave.

Otkako je vlada preuzela Agrokor, ovo nije prvi put da vode novinare da razgledavaju Todorićevu imovinu koja je predstavljala simbole luksuza. Tako su pozivani i na njegovu jahtu u Zadru i vilu u Medeji. Sve su to vidjeli dvadesetak godina prekasno. Kao dijelove nekog propalog carstva kojih se sada dočepala vlada i ispraća ih u novu tranziciju.



Jasno je da prodajom imovine koju je Todorić koristio u slobodno vrijeme ne mogu vratiti goleme dugove koje je ostavio, no pokušavaju ostaviti dojam da smanjuju gubitke.



Istovremeno, puštanjem u javnost detalja luksuznog života propalog tajkuna izvanredna uprava miče fokus sa svojih afera, činjenice da je bivši povjerenik osigurao svojoj bivšoj tvrtki 12 milijuna kuna unosan posao, da su na savjetnike potrošili 240 milijuna kuna, da je rok za nagodbu pomaknut za najmanje tri mjeseca, a maloprodaja gomila gubitke.