Ove godine uložit će se gotovo milijarda eura u hrvatski turizam

Foto: Pixsell/Grgo Jelavic

MINISTAR turizma Gari Cappelli rekao je da se ove godine očekuje gotovo milijarda eura investicija u hrvatski turizam, što je 15 posto više nego lani i 40 posto više nego 2016., te da će se najviše investicija realizirati u hotele sa četiri ili pet zvjezdica.



Cappelli je to rekao na početku 24. međunarodnog kongresa Turizam i hotelska industrija 2018. - Trendovi i izazovi, koji je organizirao opatijski Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.



Rekao je da je Hrvatska bolje nego ikad rangirana na svjetskoj turističkoj karti te da je turizam značajan za cijelo gospodarstvo.



Čovjek kao ključ uspjeha



Ključ uspjeha našeg turizma definitivno je čovjek, naglasio je Cappelli, čestitajući na suradnji opatijskog fakulteta i riječkog Sveučilišta s hotelskim i turističkim tvrtkama.



Cappelli je rekao da je iza nas rekordna turistička godina, ali i dobar početak nove, s dvoznamenkastim rastom broja noćenja i dolazaka.



Znatan dio vladinih ciljeva u turizmu je ostvaren, Hrvatska je hit destinacija, ali treba ojačati njezinu poziciju u svjetskom turizmu, ocijenio je.



Naglasio je da su investicije i inovacije u hotelskom sektoru iznimno važne te iznio da se prema strategiji razvoja turizma do 2020. godine predviđa izgradnja novih hotelskih kapaciteta i ulaganja još oko dvije milijarde kuna, izgradnja novih hotela te ulaganje u sadržaje hotela.U hotelskom smještaju ostvaruje se 24 posto ukupnih noćenja, a prema najnovijem istraživanju gosti u hotelskom smještaju borave šest do sedam dana i prosječno po danu troše 55 posto više od prosječne potrošnje u ostalim vrstama smještaja.U pogledu problema nedostatka radnika u turizmu, uz ostalo je naveo da je jedan od razvojnih ciljeva prilagođavanje domaćeg obrazovnog sustava turizmu i ugostiteljstvu i potrebama tržišta te da se u ministarstvu radi na razvoju regionalnih centara kompetentnosti, za koje je osigurano 500 milijuna kuna.Odgovarajući na novinarska pitanja, Cappelli je rekao da su u prva tri mjeseca u turističkom prometu zabilježene razlike u odnosu na lani, ali da su ipak ostvareni porasti. Rekao je da će Hrvatska ove godine, prema najavama, imati rast broja turista za 7 ili 8 posto.Potpredsjednik HGK-a za turizam Josip Zaher naveo je da je u prva tri mjeseca ove godine ostvareno više od 894.000 turističkih dolazaka ili 19,2 posto više te 2,35 milijuna noćenja, što je 20 posto više nego u istom razdoblju lani.Istaknuo je zabrinutost nedostatkom radne snage, no vjeruje da će se taj problem kvalitetno rješavati. Smatra da treba nastaviti raditi na poreznom rasterećenju i rješavanju zakonske regulative.