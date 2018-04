Ovo je žena koja je sinoć pucala po ljudima u sjedištu YouTubea

Foto: Instagram/Facebook

NASIM AGHDAM je sinoć otvorila vatru u sjedištu YouTubea u San Brunu u blizini San Francisca, nakon čega su zaposlenici tvrtke pobjegli na ulicu, a najmanje tri žrtve završile u lokalnim bolnicama, da bi si na kraju oduzela život, izvijestila je policija.



"Pronašli smo žrtvu s ranom za koju vjerujemo da si je sama nanijela. Žena je", rekao je šef policije u San Brunu, Ed Barberini, na konferenciji za novinare, opisujući osobu za koju policija vjeruje da je pucala u sjedištu YouTubea.



38-godišnja Aghdam bila je aktivistica za prava životinja. Iako je policija u početku vjerovala kako je upucala četvero ljudi, ispostavilo se da je upucano troje.







Nasim je živjela u južnoj Kaliforniji. Bila je vrlo aktivna na YouTubeu te se često žalila na ponašanje te tvrtke u svojim videima, na svom Instagramu te na svojoj stranici. Tvrdila je kako joj YouTube filtrira videa, ograničava njeno pravo na iznošenje mišljenja te je sprečava u objavljivanju videa.



Predstavljala se kao Perzijka, a snimke je objavljivala na engleskom i farsiju, službenom jeziku Irana.



Bila je veganka i bodibilderica koja je sudjelovala u PETA-inim prosvjedima.

































Cenzura na YouTubeu



Njen YouTube kanal je trenutno izbrisan.



"Za mene su životinjska prava jednaka kao ljudska. Samo zato što životinje ne mogu govoriti, ne znači da ih smijemo iskorištavati", rekla je Aghdam na jednom prosvjedu u 2009. godini, javlja Heavy.com.



Promovirala je zdrav način života. U 2010. Nasim je producirala prvu perzijsku reklamu o životinjskim pravima i veganstvu preko iranske televizije, pod nazivom Do You Dare.



Imala je više od 5 tisuća pretplatnika na svom YouTube kanalu, a njene snimke pogledane su preko milijun puta."Na YouTubeu me diskriminiraju i filtriraju. Nisam jedina. Pokušavaju me spriječiti u snimanju videa", tvrdila je."Nema slobode govora u svijetu. Bit ćete spriječeni ako pokušate govoriti istinu koja nije u skladu sa sustavom. Snimke su filtrirane tako da ih ljudi teško mogu vidjeti. Nema jednakih mogućnosti za rast ni na YouTubeu, ni na jednom drugom video servisu. Vaš kanal rast će samo ako oni tako žele", pisala je Aghdam.Žalila se na Instagram zbog istih problema."Nedavno su me filtrirali na Instagramu i možda je i to povezano s YouTubeom. Možda su zaposlenici YouTubea rekli Instagramu da me filtriraju", tvrdila je.Njen otac, Ismail Aghdam, rekao je za Mercury News kako je nazvao policiju jer je Aghdam nestala. Nije je bilo dva dana. Policija ju je pronašla 3. travnja oko 2 ujutro po lokalnom vremenu. Spavala je u autu. Policija je prijavila da je Aghdam bila u dobrom stanju.Njen otac rekao je policiji kako sumnja da mu kći možda ide u YouTube "jer je mrzila tu tvrtku". Objasnio je za Mercury News kako je njegova kći uzrujana jer je YouTube prestao plaćati njene objave.Otac nije znao da Nasim posjeduje oružje.Jedna od žrtava, 36-godišnji muškarac, u kritičnom je stanju u Općoj bolnici u San Franciscu, jedna 32-godišnjakinja također je u teškom stanju, dok je 27-godišnja žena stabilno. Vlasti nisu objavile imena žrtava.Voditelj proizvodnje u YouTubeu, Todd Sherman, opisao je na Twitteru da je čuo ljude kako trče, prvo pomislivši da se radi o potresu, no potom mu je rečeno da jedna osoba ima pištolj."Nakon toga svaka osoba koju sam vidio bila je za mene potencijalni strijelac. Netko je rekao da je osoba pucala iza stražnjih vrata i potom upucala sebe", rekao je Sherman na Twitteru."Pogledao sam dolje i vidio krv na podu i stepenicama, zatim smo krenuli van iz zgrade", rekao je Sherman.Snimke lokalne televizije pokazale su kako djelatnici YouTubea izlaze iz zgrade s podignutim rukama.Google je u priopćenju ustvrdio da djeluje koordinirano s lokalnim vlastima.Prošlog mjeseca YouTube je najavio da će zabraniti sadržaje koji promiču prodaju oružja, kao i videozapise koji poučavaju kako napraviti oružje.