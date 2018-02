Pahor: Provest ćemo arbitražnu presudu bez obzira na Junckera, trebamo samo biti strpljivi

SLOVENSKI predsjednik Borut Pahor komentirao je izjave predsjednika Europske komisije Jeana-Claudea Junckera o slovensko-hrvatskom sporu oko Piranskog zaljeva.

Juncker je, podsjetimo, rekao da je primjena arbitraže bilateralne naravi i da Komisija u tome nije zauzela stranu, no Pahor smatra da to ne znači da je arbitražna presuda otpisana i da Slovenija nema potporu važnih europskih čimbenika, kako je to proteklih dana protumačeno u medijskim analizama.

"Samo nam treba državnička mudrost"



"Izjavama poput Junckerove Komisija daje do znanja kako želi da obje strane sporazumno implementiraju presudu, o tome nema nikakve sumnje", kazao je Pahor u razgovoru za televizijsku postaju POP-TV u četvrtak navečer, dodavši da je međunarodno pravo na strani Slovenije i da je uvjeren kako će arbitražno rješenje prije ili kasnije biti primijenjeno.





"Na našoj strani imamo međunarodno pravo i arbitražnu presudu ćemo na kraju implementirati, ako budemo strpljivi i pokažemo državničku mudrost", rekao je slovenski predsjednik.Istaknuo je da Ljubljana ne smije napraviti pogrešku, "a velika bi pogreška slovenske politike bila ako bismo prekinuli dijalog s Hrvatskom i Europskom komisijom".Za razliku od njega, slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, navodi POP-TV, smatra da Slovenija treba Hrvatsku što prije tužiti sudu EU-a jer drži da odbijanjem arbitražne presude krši europsko pravo i da su mogućnosti za dogovor o primjeni arbitraže iscrpljeni, a kritičan je i prema istupima Junckera čije izjave smatra nekonzistentnima jer je prošle godine prilikom posjeta Sloveniji izjavio da arbitražnu odluku treba poštovati.