Palestina optužila Gvatemalu za kršenje međunarodnog prava zbog odluke o Jeruzalemu

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je zahvalio Gvatemali za odluku o preseljenju veleposlanstva u Jeruzalem porukom "Bog vas blagoslovio", a Palestinci su toj srednjoameričkoj državi rekli da se našla "na krivoj strani povijesti".

U službenoj objavi na Facebooku u nedjelju predsjednik Gvatemale rekao je da je nakon razgovora s Netanyahuom odlučio premjestiti veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem, čime se svrstao uz Sjedinjene Države u sporu o statusu Jeruzalema.

Predsjednik SAD-a Donald Trump 6. prosinca priznao je Jeruzalem za prijestolnicu Izraela raskinuvši s desetljećima dugom politikom SAD-a u tom pitanju.

Ta je odluka uznemirila arapski svijet i zapadne saveznike, a 128 država je u UN-u glasalo za neobvezujuću rezoluciju u kojoj se od SAD-a traži da odustane od tog poteza.

Trump zaprijetio obustavom financijske pomoći državama koje podrže rezoluciju UN-a

"Bog Vas blagoslovio, moj prijatelju predsjedniče Jimmy Morales, Bog blagoslovio obje naše države, Izrael i Gvatemalu", rekao je Netanyahu na engleskom na tjednom sastanku svoje stranke Likud.

Gvatemala i susjedni Honduras dvije su od malenog broja država što su se u glasanju u UN-u pridružile Izraelu i SAD-u koji je obećao preseliti svoje veleposlanstvo u Jeruzalem.

Sjedinjene Države važan su izvor pomoći za Gvatemalu i Honduras, a Trump je zaprijetio obustaviti financijsku pomoć državama koje podrže rezoluciju.

Međunarodna zajednica ne priznaje izraelski suverenitet nad cijelim gradom

Status Jeruzalema jedno je od najosjetljivijih pitanja i prepreka izraelsko-palestinskom mirovnom sporazumu. Palestinci žele istočni Jeruzalem za prijestolnicu svoje države koju žele ustanoviti na okupiranoj Zapadnoj obali i Pojasu Gaze.

Međunarodna zajednica ne priznaje izraelski suverenitet nad cijelim gradom u kojem se nalaze muslimanska, kršćanska i židovska svetišta.

Službena palestinska novinska agencija WAFA prenijela je izjavu palestinskog ministra vanjskih poslova Rijada al-Malikija da Morales "vuče svoju državu na pogrešnu stranu povijesti otvoreno kršeći međunarodno pravo".

Prije 1980. Gvatemala je uz Boliviju, Čile, Kolumbiju, Kostariku, Dominikansku Republiku, Ekvador, Salvador, Haiti, Nizozemsku, Panamu, Venezuelu i Urugvaj, imala veleposlanstvo u Jeruzalemu.

Izraelski zakon iz lipnja 1980. kojim se Jeruzalem proglasio "nedjeljivom i vječnom prijestolnicom" doveo je do rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj se zatražilo od tih zemalja da presele njihova veleposlanstva u Tel Aviv.

"Izrael je u kontaktu s najmanje 10 zemalja u vezi transfera veleposlanstva"

Izraelski veleposlanik u Gvatemali je za izraelski vojni radio rekao da još nije određen datum preseljenja, ali da će se to dogoditi nakon što to učini SAD. Dužnosnici SAD-a su rekli da će za to trebati najmanje dvije godine.

Agencija AFP prenosi, citirajući zamjenicu ministra vanjskih poslova Tzipi Hotovely koja je u ponedjeljak rekla da je Izrael u kontaktu s "najmanje deset zemalja" u vezi transfera veleposlanstva u Jeruzalem.

Zamjenica nije navela o kojim je zemljama riječ, no izraelski javni radio spomenuo je Honduras, Filipine, Rumunjsku i Južni Sudan i dodao da je zasad riječ o kontaktima, a ne o konkretnim pregovorima.

