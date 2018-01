Palestinski predsjednik će zatražiti od EU da prizna palestinsku državu

Foto: Gulliver Getty

PALESTINSKI predsjednik Mahmud Abas službeno će od EU zatražiti da prizna palestinsku državu, rekao je palestinski ministar vanjskih poslova Rijad al-Malki.



Abas "očekuje od europskih ministara vanjskih poslova da zajednički priznaju Državu Palestinu", kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jeruzalem za glavni grad Izraela, rekao je al-Malki u intervjuu za agenciju France Presse. "To je zaista važno", naglasio je.



Sastanak s ministrima



Abas bi se na radnom ručku trebao sastati sa šeficom europske diplomacije Federicom Mogherini i 28 ministara vanjskih poslova zemalja članica EU-a.



Prošli mjesec na sličnom sastanku bio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu."Ako Europljani žele odigrati ulogu, oni moraju biti pravedni u tretmanu dviju strana i to treba početi priznavanjem Države Palestine", rekao al-Malki.Američko priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Izreala dovelo je do velike napetosti na Bliskom istoku. Na to su palestinski čelnici odgovorili pozivom Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO) da suspendira priznanje Izraela dok ta država ne prizna palestinsku državu, odustane od aneksije istočnog Jeruzalema i zaustavi naseljavanje područja.Europska unija podržava rješenje dviju država koje bi u miru koegzistirale i osuđuje izraelski program naseljavanja.