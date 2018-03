Pametno: Kerum je počinio zlouporabu, sam je sebi snizio cijenu parkinga i uštedio 2,4 milijuna kuna

Foto, Video: Index

JAKOV PRKIĆ, vijećnik stranke Pametno, apelirao je danas na gradske vlasti da vrate cijenu najma za parking kraj Kerumovog trgovačkog centra Joker. Kerum je pred kraj svog mandata spustio cijenu najma za tri puta, Prkić smatra da se radilo o čistoj zlouporabi.

"16. travnja istječe petogodišnje rješenje kojim je za vrijeme gradonačelnika Keruma tvrtka Joker dobila na korištenje četiri tisuće kvadrata parkinga po cijeni od pet kuna po metru kvadratnom. Rješenje je izdano 2013. godine, taman prije no što je gradonačelnik Kerum odstupio s dužnosti. Zanimljivo je da je zaključak o visini zakupnine donesen još 2011. godine, u zaključku ima rubrika ostali načini korištenja, i u toj rubrici cijena zakupnine za treću zonu je bila 15 kuna. Gradonačelnik je donio zaključak o izmjeni zaključka kojim je cijenu samo za treću i četvrtu zonu, i samo za te ostale načine korištenja, smanjio s 15 na pet kuna i tako u petogodišnjem razdoblju uštedio Jokeru od 2,4 milijuna kuna. Plaćali su 20 umjesto 50 tisuća kuna", kazao je Prkić.

Smatra da je sada pravo vrijeme za akciju, a sjetio se i bivšeg gradonačelnika Ive Baldasara koji je podnio protiv Keruma prijavu, ali tek pred kraj svog mandata.

"Želimo upozoriti gradonačelnika na tu odluku i da je promijene i vrate zakupninu na 15 kuna i da Grad počne ubirati tri puta više novca. To se može napraviti u pet minuta. U rješenju stoji da zakupodavac može povećati cijenu u bilo kojem trenutku. Nešto je o ovome govorio i bivši gradonačelnik Baldasar kada je spominjao da je podnio kaznenu prijavu, ne znam zašto je čekao četiri godine. Do 2017. se o tome nije oglasio. Mislim da istraga već ide, ne znamo dokle je stiglo. Ovo je možda podsjetnik da ta pravda brže dođe do nas malih ljudi kada se ne plati kazna za pogrešno parkiranje, a do ovih velikih igrača pravda sporo dolazi", kazao je Prkić.

Za njega dvojbe nema.

"Ovo je očigledna zloupotreba položaja i ovlasti. Znao si da ćeš potpisati rješenje sa svojom firmom i sniziš cijenu isključivo te zone i te namjene i sebi doneseš imovinsku korist od 2,4 milijuna kuna. Skroz jednostavno. Bilo bi lijepo da Kerum vrati novac, ali to od njega ne očekujemo. Ako već toliko voli svoj grad, zašto nije povećao cijenu najma na 20 kuna, nego spustio na pet. Najlakše je reći:"Ja sam dobrotvor, ne uzimam nikakvu naknadu." Što će mu kada ovdje uštedi i kada ne plati koncesiju za Bene. Lako je onda dijeliti. U biti dijeli naš novac, a ne svoj."