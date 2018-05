Panenić objasnio Indexu zašto je u Otvorenom pokušao uzeti Reinerove papire

Foto: Screenshot HRT



TOMISLAV Panenić, nekadašnji ministar gospodarstva, a sad zastupnik Mosta sinoć je gostovao u Otvorenom zajedno s potpuno nepripremljenim HDZ-ovim Željkom Reinerom na temu ostavke Martine Dalić.



U jednom trenu Panenić je ustao i došao do Reinera te rekao "Dajte mi taj papir da pročitam što tu piše", a Reiner je brzo sakrio papire.







"Nitko mi ništa nije napisao", branio se Reiner.



"To što je vama Macan napisao, to je igrokaz. Držite se svoje struke", rekao je Panenić Reineru.

>> HDZ u Otvoreno poslao Reinera da se sramoti



Danas smo razgovarali s Panenićem koji nam je rekao da je Reiner tijekom cijele emisije dobivao poruke te se dopisivao, iako im je, navodi, svima bilo rečeno da isključe mobitele.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Reiner je cijelo vrijeme iščitavao poruke i papire pred sobom, došao je potpuno nepripremljen u emisiju i govorio o temi o kojoj apsolutno ništa ne zna", rekao je Panenić za Index.Ujedno je komentirao cijelu situaciju te zaključio da se premijer Andrej Plenković sad nalazi u pat-poziciji. Tvrdi da nije u stanju voditi vladu, dok bi s druge strane izbori također značili katastrofu jer bi se tako vlada teško mogla formirati."Plenković je sve znao oko Agrokora, a svi prijedlozi Mosta u vezi Lex Agrokora su odbijeni pod izlikom da za njih nema vremena. Kad sam bio u vladi, sve važne odluke su bile dogovarane s premijerom tako da nema šanse da Plenković nije znao za postupke Martine Dalić i on je odgovoran. Međutim postavlja se pitanje što sad, svima je jasno da Plenković nema stabilnu većinu i imat će problema s izglasavanjem svih zakona. S druge strane, ako Plenković ode, slijede novi izbori", rekao nam je Panenić."I odlazak Martine Dalić će stvoriti kaos, a što bi tek novi izbori donijeli? SDP nije dovoljno jak da ide sam kao HDZ, s druge strane Živi zid neće koalirati ni s kim.A opet, nitko ne vjeruje da Plenković može kvalitetno voditi vladu. Sad je slušao svoje koalicijske partnere, a kad tako mali partneri s par zastupnika krenu krojiti nacionalnu politiku, onda stalno imate ucjene, što je neodrživo", smatra Panenić, dodajući kako je premijer uspio zavaditi kompletnu naciju iako je obećavao suprotno.

"Situacija je gora nego ikad"



"Ovo je postalo degutantno da se nečinjenje vlade PR nastupima prikazuje kao uspjeh. Pa danas je situacija gora nego prije godinu dana.



U svim sektorima imamo loše rezultate, nama u Slavoniji je lošije nego prije godinu-dvije, nestalo je potencijala za stvaranje radnih mjesta, ljudi je sve manje pa mi u mjestu Berak prvi put ove godine nećemo imati prvi razred. Nema djece, mladi su odselili", rekao je Panenić.