PANIKA U AUSTRIJI Ako Hrvatima posve otvorimo tržište rada, doći će ih 150 tisuća

FENOMEN masovnog iseljavanja iz Hrvatske u međuvremenu nije ostao neprimijećen ni u Austriji koja do 1. srpnja ove godine na snazi i dalje ima neka ograničenja kada je riječ o slobodi kretanja hrvatskih radnika unutar Europske unije.



U žestokom napadu na novu austrijsku vladu kancelara Sebastiana Kurza, koja je sastavljena od njegove reformirane Narodne stranke i desno-ekstremističke Slobodarske stranke (FPÖ), lider socijaldemokrata i donedavni kancelar Christian Kern je baš građane Hrvatske izdvojio kao potencijalnu opasnost za tržište rada u alpskoj republici.



Kako navodi bečki list Kurier, Kern je gospodarski program nove vlade napao kao “program osiromašivanja”, u kojem će se provesti “razgrađivanje socijalnih prava” i “tržište jeftinog rada”. Naročito se na meti njegovih kritika nalazi najavljeni potez austrijske vlade da će se preko liste deficitarnih zanimanja austrijsko tržište rada posve otvoriti za članice EU-a.



Tu se pak konkretno spominje Hrvatska, za čije građane do 1. srpnja ove godine i dalje važe neka ograničenja u slobodi kretanja radnika, pa Kern podsjeća da “potpuno otvaranje tržišta rada nikad nije bila lijeva pozicija”. To je i odgovor na kritike iz vlastite stranke koje su Kernu zamjerile ksenofobiju.Još oštriji je bivši šef austrijskih sindikata Werner Muhn koji vladi zamjera što nije u Bruxellesu još za dvije godine pokušala produžiti postojeća, iako ne baš velika, ograničenja za uvoz radnika iz Hrvatske. “U zemlju će tako ući tisuće jeftinih radnika s istoka EU-a. Vlada je zapravo odlučila otvoriti novu balkansku rutu”, kaže Muhn za Kurier.Lider socijaldemokrata Kern pak predviđa da će u sljedećih pet godina u Austriju doći oko 150 tisuća radnika, uključujući i njihove obitelji te da će većina njih biti iz Hrvatske. On pak smatra da cilj vlade treba biti smanjenje stope nezaposlenosti od 5,4 posto te izostanak pritiska na postojeću radnu snagu u Austriji kroz uvoz jeftinih radnika.