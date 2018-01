Papa se ispričao zbog izjave o biskupu optuženom da je zataškavao pedofiliju: "Povrijedio sam mnoge"

Foto: Hina



PAPA Franjo se ispričao žrtvama spolnog zlostavljanja koje su počinili svećenici priznavši da je "povrijedio mnoge" svojim izjavama kojima je branio čileanskog biskupa koji je pod istragom.



Iako je Papa rekao da mu je žao zbog izbora riječi i tona glasa kojim je u četvrtak odgovarao na pitanja novinara u Čileu, dodao je da vjeruje u nevinost prelata Juana Barrosa.



"Moram se ispričati jer riječ 'dokaz' povrijedila" je žrtve, naglasio je papa Franjo na letu prema Rimu nakon tjedan dana dugog posjeta Čileu i Peruu. Istaknuo je da shvaća da je "povrijedio mnoge koji su bili zlostavljani".

"Na dan kad vidim dokaze protiv njega, govorit ću o tome"



"Ispričavam im se ako sam ih povrijedio bez da sam to shvatio, no to je rana koju sam zadao bez namjere", rekao je Papa i dodao kako ga to "veoma boli".



U Čileu je Franjo rekao da će biskup Barros, optužen za zaštitu pedofila, ostati na dužnosti u dijecezi u Osornu jer protiv njega nema nikakvih vjerodostojnih dokaza.



Čileanski novinar se prošlog četvrtka uspio približiti Franji i upitati ga o Barrosu.



"Na dan kad vidim dokaze protiv biskupa Barrosa govorit ću o tome. Ne postoji nijedan komad dokaza protiv njega. To je sve kleveta. Je li to jasno?", odgovorio mu je Papa u neprijateljskom tonu.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Njegova izjava protumačena je kao pokušaj da se diskreditira kredibilitet tužitelja, a žestoko su je kritizirale žrtve zlostavljanja, njihovi podupiratelji i mediji u Čileu i Franjinoj domovini Argentini.Čak se i bostonski kardinal Sean O'Malley, ključni Papin savjetnik, u subotu distancirao od te izjave rekavši da je Franjo izazvao "mnogo boli".

"Ne mogu ga osuditi jer nemam dokaza"



Franjo je na letu za Rim rekao kako zna koliko žrtve zlostavljanja "pate kad čuju da Papa kaže 'donesite mi pismo s dokazima'" i da sad shvaća da je takvo izražavanje bilo neprimjereno.



"Mnoge žrtve zlostavljanja ne mogu dati dokaze ili možda i mogu, ali se srame i pate u tišini", rekao je Papa kako prenosi agencija dpa.



Barros je optužen da štiti svog bivšeg mentora, velečasnog Fernanda Karadimu koji je 2011. proglašen krivim nakon istrage Vatikana o dugogodišnjem zlostavljanju tinejdžera. Sam Barros bio je među Karadiminim učenicima prije dvadeset godina, a još troje ih je postalo biskupima. Čileanac Juan Carlos Cruz tvrdi kako je Barros vidio da ih Karadima zlostavlja.



Papa je u zrakoplovu otkrio da je Barros u posljednjih nekoliko godina dvaput ponudio ostavku na dužnost, no ona nije bila prihvaćena.



"Ne mogu ga osuditi jer nemam dokaza i jer sam uvjeren da je nevin", tvrdi Franjo.