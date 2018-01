Parodija s izborom intendanta HNK Split se nastavlja, u natječaj se umiješali kineziolog i teologinja

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

PARODIJA od izbora novog intendanta splitskog HNK približila se svom klimaksu. Premda je još prije tri mjeseca Ivan Leo Lemo kao jedini kandidat na natječaju dobio podršku Kazališnog vijeća, o njegovom imenovanju nije se glasalo na prošloj sjednici Gradskog vijeća početkom prosinca, i to zato što vladajući nisu bili sasvim uvjereni da će imati dovoljno ruku da ga ne izaberu. Naime, dio vijećnika vladajuće koalicije bio je spreman podržati izbor Leme pa se cijela stvar ostavila za narednu sjednicu, koja je najavljena za iduću srijedu.

>> SKANDAL U SPLITU "Rekli su mi da Srbin ne može biti ravnatelj baleta"

Kineziolog i teologinja umiješali se u natječaj?!

U međuvremenu je gradska vlast instalirala novi sastav Kazališnog vijeća, koje međutim nije dalo nikakav poseban sud o Lemi kao intendantu, premda je, kako doznajemo, od njih to bilo zatraženo. Zato su se javili novi pročelnik objedinjene Službe društvenih djelatnosti Mario Negotić, inače, po struci kineziolog te zamjenica gradonačelnika teologinja Jelena Hrgović, ovlaštena da obavlja poslove gradonačelnika.

Negotić je zaključio da financijski plan koji je predočio Lemo u svom programu nije zadovoljavajući jer ne nudi rješenje gubitka od pet milijuna kuna s kojim trenutno suočen HNK Split, a usto planira i povećanje izdvajanja Grada, Županije i Ministarstva za kazalište, što nije prihvatljivo pa ne mogu prihvatiti njegov program. Slijedom toga i zamjenica gradonačelnika dala je negativno mišljenje.

"Ovdje se samo radi o novcu"

Negotić tvrdi da je njihova intervencija u postupak natječaja opravdana.

" To je ispravna procedura. Na odluku Gradskog vijeća ide prijedlog Kazališnog vijeća, s tim da Kazališno vijeće ulazi u meritum stvari što se tiče programskog i umjetničkog sadržaja, a Grad Split, koji daje 40 milijuna kuna, mora gledati kako će se ta sredstva trošiti, pogotovo što je uočen manjak veći od pet milijuna kuna. Lemo nije dao adekvatno pojašnjenje na koji način misli sanirati taj dug. Naravno da smo razumni i da znamo da se to ne može u jednoj godini napraviti. Ali u jednom mandatu bi morao predvidjeti makar kako većinu tog duga vratiti. Zaista sam detaljno pročitao taj financijski dio. Predvidio je samo smanjenje usluga student servisa za 10 posto, a one su iznosile oko 1,3 milijuna kuna. Jasno je da nije napravio dug, ali preuzima stanje kao paket aranžman", kaže Negotić.

Ne vidi problem da kao kineziolog razmatra financijski plan kandidata za intendanta.

"10 i pol godina sam bio pročelnik za sport. Ja jesam magistar kineziologija, ali u svom mandatu sam vodio sport i izgradio šest školskih dvorana. Bio sam u zajedničkom upravnom tijelu s prosvjetom. Ne ulazim u kulturu, ovdje se radilo isključivo o tome da nije dan način sanacije duga većeg od pet milijuna kuna. Samo se radi o novcu", kaže Negotić.

"Nezabilježeni političko-pravni diletantizam"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Lemu je to sve skupa pomalo začudilo jer je o njegovoj kandidaturi trebalo raspraviti Gradsko vijeće. Kaže kako nigdje nije predviđena intervencija gradske službe, a ni zamjenice gradonačelnika.

"Jasno mi je kao dan da se radi o postupku koji služi tome da se u ponovljenom natječaju nađe njihov podobni kandidat. Ja sam ponosan da nisam takav. Natječaj ne predviđa očitovanje Službe za društvene djelatnosti i zamjenice gradonačelnika. U pitanju je do sad nezabilježen političko-pravni diletantizam. Sljedeća faza je trebalo biti glasovanje gradskih vijećnika i nakon toga očitovanje ministrice. Ovo njihovo ugurivanje je prejudiciranje glasovanja gradskih vijećnika i apsolutno je nelegalno. Zbog toga mi je uopće glupo komentirati sadržaj tih njihovih neukih čitaba i time im davati legitimitet", komentirao je Lemo.

"Kao da su se svi najeli bunike"

Smatra kako pravni amateri ne bi trebali utjecati na vijećnike, osim po kuloarima, kafićima i hodnicima Banovine.

"Imam osjećaj kao da su se svi najeli bunike i da su ovi manevri reportaže iz njihovih halucinacija. Teško mi je ostati ozbiljan dok se događa ovaj roll play u kojem oni misle da su inteligentno kamuflirali izostanak argumenata protiv mog programa. U ova tri mjeseca bjesomučno su zvali brojne kolege tražeći podobnog kandidata koji će pristati na ucjene oko suradnika koje su meni bile neprihvatljive. Cijenjene kolege su ih odbili, još uvijek ih traže. Tu inače nevidljivu Službu za društvene djelatnosti vodi osoba koja naobrazbom nije kompetentna procjenjivati ni jedan aspekt mog programa. Srećom, ni ne mora. Osim ako se ne ponižava pristajući na nebulozne naredbe pretpostavljenih. Isto vrijedi i za zamjenicu gradonačelnika. Inače dojmljiva osoba koju sam izuzetno cijenio, svela je sebe na hostesu ovog Bingo Banovina šoua, i to mi je iskreno i beskrajno žao. Njihovo mišljenje hrpa je gluposti koja ne odgovara istini, a nije ni potrebno u proceduri natječaja", kaže Lemo.

"Razmišljam o tužbi"

U programu je naveo kako bi prepolovio milijunski sud koji se gomilao sedam godina i za kojeg nitko nije odgovarao.

"Gdje je onda bila ova Službica? Gdje je bila kada se na sjednici Gradskog vijeća prihvatio izvještaj o radu za 2016. u kojem nisu bili realizirani svi predviđeni naslovi i u kojem je evidentiran ovaj dug? Gdje su bili kada se razvlačio natječaj i gubilo dragocjeno vrijeme za pripremu sezone? Gdje je bila Služba kada je njihov koalicijski partner javno izjavio kako ima šefa Opere? Zna li itko Zakon o upravnom postupku i rokove koje propisuje? Ima li Banovina pravnu službu? Opstruiraju jednostavnu proceduru kao i mnogi iz njihove sekte zbog koje ljudi bježe iz zemlje. Upropastili su mogućnost jednog uzbudljivog uzleta HNK Split oko kojeg je postojao zdravi i njima neshvatljivi entuzijazam. Moj plan sanacije dugova je realan. Naše biografije su čiste. A tko su oni? Poručujem im, ajte ća u Irsku ili Njemačku i pustite nas na miru, tužni, pretužni pokušivači i štetočine. Razmišljam o tužbi jer volim Hrvatsku, Split, istinu i dramu. I napravit ću predstavu o ovom natječaju. Oću, vegetarijanstva mi", poručio je Lemo.

Zatražio je inače od predsjednika Gradskog vijeća Jure Šundova da mu dozvoli da bude promatrač na sjednici Gradskog vijeća. Šundov mu je odgovorio da ne može jer nemaju praksu davati dozvolu ljudima o kojima će raspravljati.

U Splitu Srbin ne može biti ravnatelj Baleta

Kako smo već pisali, s imenovanjem Leme zapelo je jer nije pristao da mu politika postavlja direktore, Drame, Opere i Baleta. On, naime, ima svoje ljude, a to i jest problem. Pogotovo Leo Mujić, predloženi direktor Baleta. Premda se radi o velikom stručnjaku, splitskoj politici nije prihvatljiv jer govori ekavicu pa su Lemi poručili da mu Srbin ne može biti direktor Baleta.

Problem je i što HDZ-ov koalicijski partner Željko Kerum ima svog kandidata za Operu. Radi se o violinistu Juri Bučeviću, koji je odnedavno i HGS-ov gradski vijećnik.