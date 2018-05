Peđa Grbin: Nakon ovoga Dalić mora ravno u zatvor

Foto: Patrik Maček/ Pixsell, Facebook



INDEXOVO otkriće prepiske koju je s privatnog maila vodila Martina Dalić glavna je današnja vijest u zemlji. Index je, podsjetimo, jutros objavio mailove koji duboko kompromitiraju Martinu Dalić i cijelu vladu. Iz mailova koje je Martina Dalić razmjenjivala s ljudima koji su, bez da ih je itko imenovao i bez da su potpisali ikakav ugovor, radili na Lex Agrokoru, vidi se na koji je način nastajao sporni zakon. Da stvar bude gora, većina ljudi s Dalićkine mailing liste nakon potpisivanja Lex Agrokora i stupanja izvanredne uprave u posrnulu kompaniju došla je do unosnih ugovora.

>> OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru



>> REAKCIJE NA OTKRIĆE INDEXA Oporba traži ostavku cijele vlade



SDP-ov Peđa Grbin je na svom Facebooku napisao kako Martina Dalić nakon ovoga može samo u zatvor.



"Ministarstva na izradi Zakona nisu angažirala ni domaće niti strane konzultante, već je kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije, koji za to nisu dobili novac", odgovorila mi je prije godinu dana potpredsjednica Dalić kada sam zatražio podatke tko je radio na Lex Agrokoru.

Dodali su kasnije i da nemaju evidenciju koji su to sve "pravni i financijski stručnjaci" koji su angažirani da pomognu pa ni do danas nisu odgovorili o kojim se imenima radi.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No zahvaljujući medijima koji rade svoj posao, danas znamo o kome se radi.Radi se o istoj onoj ekipi okupljenoj oko Ramljaka i Dalićke koji su Agrokor godinu dana koristili kao svoj bankomat i iz njega izvlačili milijune. Gospoda ne da su bila konzultirana - oni su kreirali zakon po svojim potrebama i unaprijed birala mjesta na koja će se zakačiti i sisati novac.Stvorili su hobotnicu koja je usporediva samo s onom u Fimi mediji, jedino što su novac umjesto iz desetaka državnih izvlačili iz jednog privatnog poduzeća pod državnom upravom.Kako bilo, ovo ponašanje više nije u domeni političke odgovornosti - iako će političkih posljedica morati biti - već kaznene. Potpredsjednica Dalić nakon ovoga mora otići ne samo iz Vlade već ravno u zatvor", napisao je Grbin na svom Facebooku.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.