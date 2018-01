Penavin Savjet za branitelje: Presuda za mučenja i ubojstva na Ovčari je sramotna

Foto: FAH

SAVJET za branitelje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave u četvrtak je u Vukovaru sramotnom ocijenio odluku Žalbenog suda u Beogradu koji je nedavno potvrdio presudu na zatvorske kazne od pet godina do maksimalnih 20 godina zatvora za osmero ljudi zbog zločina na Ovčari kod Vukovara u studenom 1991.



Za zločine mučenja i ubojstva 260 ljudi na Ovčari osuđeno je samo osmero počinitelja od kojih nijedan nije nalogodavac, odnosno pripadnik zapovjedništva JNA, KOS-a ili drugih službi odgovornih za agresiju na Vukovar i zločine počinjene na području Vukovara nakon sloma obrane grada u jesen 1991. godine, rečeno je.



"Takva presuda, koja se ne odnosi na nalogodavce, skida odgovornost s Republike Srbije i JNA te zločin na Ovčari postaje slučajno zlodjelo paravojnih i razbojničkih skupina, što ne možemo prihvatiti kao istinu", rekao je predsjednik Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić.



Sramotnim je ocijenio i to što hrvatsko Državno odvjetništvo još uvijek, 26 godina nakon počinjenih zločina, provodi istrage i ispituje svjedoke.Pitanje je kakva se to ispitivanja mogu provoditi 26 godina nakon rata te zašto nisu provedena u neposrednim godinama nakon počinjenih zločina. Također, pitanje je zašto još uvijek ne postoji potpuni popis žrtava agresije na Vukovar i poginulih branitelja te što se radi po pitanju pronalaska nestalih osoba, upitao je Josić.Žalbeni sud u Beogradu potvrdio je presudu na zatvorske kazne od pet godina do maksimalnih 20 godina zatvora za osmero zbog zločina na Ovčari kod Vukovara u studenom 1991. godine, a zbog nedostatka dokaza i proturječnih iskaza svjedoka-suradnika, četvorica su pravomoćno oslobođena, objavljeno je na web stranici tog suda.