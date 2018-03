Peruško prijeti svojim direktorima: Onaj tko ne dođe na sastanak, nakon Uskrsa više ne mora dolaziti na posao

Foto: Patrik Macek/Pixsell, Index



U AGROKORU vlada prilična napetost. Izvanredni povjerenik Fabris Peruško traži od direktora kompanija da proknjiže sporna jamstva, oko čega očito postoji otpor. Index je u posjedu maila koji je direktorima Leda, Jamnice i ostalih tvrtki uputio Fabris Peruško, u kojem ih poziva na sastanak o toj temi, ali i poručuje da, ako se ne odazovu, ne moraju više dolaziti na posao.



Ukratko, argumenti su mu očito prilično tanki pa najbližim suradnicima mora prijetiti otkazima ako ga ne poslušaju.



Peruško: Onaj tko ne dođe na workshop, nakon Uskrsa više i ne mora dolaziti na posao



"Poštovani, navodno je postojala prepiska na ovaj poziv, a ja sam bio isključen iz nje. Ovim putem potvrđujem vrijeme i mjesto workshopa. Onaj koji ne dođe na workshop ne treba više ni dolaziti na posao nakon Uskrsa. Dubravko molim te da pripremiš potrebnu dokumentaciju za sve one koji ne budu prisutni", stoji u mailu koji je 28. ožujka šef Agrokora poslao direktorima Konzuma, Leda, Jamnice, Belja, Žitnjaka, Vupika, PIK Vinkovaca i brojnih drugih kompanija koncerna.







Mail koji je Index dobio poslan je na sedamdesetak adresa direktora Agrokorovih poduzeća i Peruškovih suradnika. Tema sastanka na koji su pozvani su garancije, a kako Index doznaje trebao bi se održati danas. U Agrokoru smo zamolili da nam potvrde autentičnost mailova koje smo dobili, a njihovu reakciju objavit ćemo čim je dobijemo.



Ova napetost izazvana je time što je Peruškov savjetnik koji se spominjao kao kandidat za povjerenika, Vladimir Bošnjak, tražio od direktora da proknjiže u svojim knjigama notorna jamstva teška više od 19 milijardi kuna. Sporna jamstva na sudu pokušavaju osporiti mali dioničari jer smatraju da se njima namjerno obezvrjeđuju kompanije, a sada se vidi da u njihovu zakonitost sumnjaju i sami direktori tvrtki.



Zašto direktori otkazuju poslušnost? Zato što očito strahuju od zakonskih posljednica jer bi mogli odgovarati, i kazneno i osobnom imovinom, za štetne poteze koji povuku vodeći kompaniju. Jer pojednostavljeno, takvim neosporavanjem i priznavanjem svih jamstava društvo bi postalo insolventno i trasirao bi se put za prijenos imovine npr. Leda ili Jamnice, u Ledo 2 i Jamnicu 2. Originalnim kompanijama ostali bi samo dugovi. I manjinski dioničari sve bi izgubili. No direktori ovdje pokušavaju sačuvati svoju kožu.Naime, mnogi postavljaju pitanje kakvu su protučinidbu dobila Agrokorova društva koja su u golemim iznosima, većima i od svoje vrijednosti, jamčila za goleme Todorićeve kredite? Što su oni to konkretno primili za milijarde kuna jamstava koje su prihvatili? To je osnova preko koje manjinski dioničari nastoje osporiti jamstva, usput podsjećajući da je i unutar samih jamstava bilo propisano da društva ne mogu isplatiti jamstva iznad visine dobiti.Index ima i mail koji je 27. ožujka Bošnjak slao direktorima s predmetom "Procjena naplativosti IC potraživanja i procjena obveza po garancijama /Važno i povjerljivo".Poslao im je, dakle, raspodjelu jamstava po poduzećima koja je očito izazvala burne reakcije. To nam potvrđuje Peruškov mail poslan dan kasnije: "Navodno je postojala prepiska na ovaj poziv, a ja sam bio isključen iz nje."Oklijevanje direktora da proknjiže jamstva sigurno je i jedan od razloga zbog koje Agrokorove kompanije još nisu objavile izvješća za 2017. godinu.Ali i povod Fabrisu Perušku da im se obrati parafrazom antologijskog premijerova zahtjeva tajnici da pripremi razrješenja Mostovih ministara: "Dubravko, molim te da pripremiš..."