Petrina napao Živi zid: Reklamirali su se na nevolji ljudi, a ovršenima su samo nabili veće dugove

Foto: Hrvoje Jelavić/ Pixsell

POMALO zaboravljeni Stipe Petrina u razgovoru za portal Dalmacija Danas žestoko je napao rastući Živi zid.



"Posljednjih 27 godina, nitko tko nije umrežen i tko na određeni način nema blagoslov vladara iz sjene, nije došao na poziciju da preskoči nacionalni prag, da ga građani polako ne počnu percipirati kao politički potencijal u kojeg se isplati ulagati s perspektivom da može sudjelovati u vlasti. Živi zid nažalost nije izuzetak. Vodstvo te stranke nije samostalno, to znam pouzdano. Sjetite se optužbi na račun glavne trojke te stranke o falsificiranju skupštine, o izgonu svih članova koji misle drugačije, o raspuštanju lokalnih organizacija i o svojevrsnom monopolu nekolicine članova na stranku. Trojac je osumnjičen za ozbiljne stvari, a ništa konkretno se ne događa. Nema sudskog epiloga pa postoji mogućnost da se ovaj slučaj namjerno drži u ladici sve dok nekome ne zatreba da ga aktivira po potrebi. Dapače, što ih se argumentirano više kritizira proporcionalno im raste popularnost. Hrvati oštećeni strankama kojima je očito jedina funkcija zaštita vlastitih interesa, vape za spasiteljima. Zid nažalost to nije. Znam to iz vlastitog iskustva", kaže Petrina.





"Zahvaljujući Živom zidu, konkretno Sinčiću, HDZ je ostao vladajući u Šibensko-kninskoj županiji. To znam sigurno, a možda je to čak slučaj i u gradu. Jar kako drugačije protumačiti okolnost da se Zid nije htio udružiti s onima koji imaju konkretne rezultate u praksi i koji su već 17 godina dokazano i provjereno, barem na ovim prostorima (Šibensko kninska županija), dokazani borci protiv političkog establišmenta? Jedan njihov član komentirao je poraz na izborima riječima 'bit će bolje drugi put'. Pitam se kad, za 4 godine kad se HDZ još više ugnijezdi, kad još više građana ode u inozemstvo", dodaje.

Kaže da su se reklamirali na deložacijama



Osvrnuo se i na deložacije koje su zapravo proslavile Živi zid.



"Živi zid na ovaj način to neće napraviti. Oni su se izdigli na deložacijama. Samo me zanima je li jedna deložacija koju su oni pokušavali spriječiti u konačnici spriječena? Zanima me da li je riješen dug ovršenika? U tim postupcima koje su oni 'odgađali' nažalost događalo se to da su ti ovršenici koji su ranije, zbog svog duga, nepravedno, ali ipak u okviru sudskog postupka izgubili vlasništvo nad svojim objektima, trebali iseliti iz nekretnine koja je već prestala biti njihovo vlasništvo! Ako je to tako, ako ti ljudi ništa suštinski nisu riješili, onda je ono što propagiraju obrnuto od onoga što rade u praksi. Jasno je da je Živi zid za svoju medijsku promociju koristio nevolju ljudi. Kada dođe deložacije, ne možete više ništa učiniti. Ali to gledatelji i građani koji ne znaju zakon ne znaju i zato se snimaju filmići u kojim ispadaju spasitelji, a u stvarnosti tek nabijaju još veće dugove ovršenima", kaže Petrina.