Pitali smo Ivana Đikića kojih mu je pet najdražih knjiga

INDEX od danas kreće s redovitim tjednim književnim preporukama, koje će našim čitateljima predlagati istaknuti pojedinci iz svijeta politike, znanosti, kulture...

Prve književne preporuke dolaze od hrvatskog znanstvenika svjetskoga glasa Ivana Đikića, koji je rođen u Zagrebu 1966. Ovaj molekularni biolog najznačajniji je po otkriću bjelančevina važnih za razvoj tumora i bolesti živčanog sustava, koje je otkrio sa svojim timom s Medicinskog fakulteta u Frankfurtu. Dobitnik je najveće njemačke nagrade za znanost Gottfried Wilhelm Leibniz.



Đikić naglašava kako je oduvijek bio i velik ljubitelj stripova, a posljednji koji je pročitao je Flixov Don Quijote, urnebesna obrada klasika koja je prije nekoliko godina izlazila u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, a sada je ukoričena.

Ipak, u svojem izboru Đikić se ograničio na knjige. “Odabir pet knjiga nemoguća je misija na koju sam svojevoljno pristao, tako stoje stvari na kraju tjedna. U takvoj situaciji častan izlaz je, pretpostavljam, biti impulzivan”, objasnio je Đikić svoj izbor.

Camille Paglia - Glittering Images: A Journey Through Art from Egypt to Star Wars

Camille Paglia napravila je sjajnu knjigu za sve one koji su željni zakoračiti u svijet lijepe umjetnosti i njezina povijesnog konteksta, a nemaju dovoljno predznanja i volje hrvati se sa stručnom literaturom. Podijeljena u 29 poglavlja, zgusnutog sadržaja, majstorski jednostavno i jasno napisana, faktična, dramatična i zabavna, izvrsne grafičke obrade, ali bogme teška (600 grama glossy papira!), čini se poput modernog brevijara povijesti umjetnosti. Preporučljiva bez zadrške svima od 9 do 99.

Olga Tokarczuk - Dom danji dom noćni

Postoje knjige koje nas nakon čitanja nikad ne napuštaju. Tako je s Olgom Torkarczuk. Bilo zbog stila kojim piše ili tema kojima se bavi, njezine knjige ostaju trajna fascinacija. Doseljenici, prognanici, odnosi unutar obitelji teme su koje su me ovaj tjedan ponovno vratile u "Dom danji dom noćni".

Tiziano Scarpa - Venecija je riba vodič

Sljedeći tjedan putujem na konferenciju u Veneciju. Supruga Inga preporučila mi je ovaj vodič, a ja ga preporučujem dalje. Ticiano Scarpa suvremeni je talijanski autor koji se odvažio napisati nekonvencionalan vodič kroz svoj rodni grad. Nasmijao me do suza i razgalio, ulazi Veneciji u dušu, a čitatelju pod kozu.

Dubravka Ugrešić - Lisica



Lisica zna mnoge stvari, a jež samo jednu - reklamni je moto ove knjige i tko je onda ne bi zgrabio? Dubravka Ugrešić briljantna je pripovjedačica, knjiga je intimna posveta piscima i pisanju. No čitajući je, učinilo mi se da ova knjiga priča i o znanosti. Ili je možda sve što istinski muči i pokreće naš svijet istog nazivnika.

Tin Ujević - Igračka vjetrova



Svaki napisani komentar tu je suvišan. Možda samo da spomenem kako je to jedna od najradosnijih knjiga koju sam pročitao i kako me uvijek iznova pjesme obuzmu svojom nadnaravnom ljepotom.