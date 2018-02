Pitali smo majku ubijene Kristine zašto je uzela 175 tisuća kuna od roditelja ubojice

Foto: Jurica Galioć/Pixsell

DANAS je počelo suđenje 20-godišnjem Davidu Komšiću za brutalno ubojstvo trudne Kristine Krupljan, koju je lani u Zagrebu nožem izbo 88 puta.





Na sudu je ispitana i majka pokojne Kristine, Vesna Krupljan, koja je rekla kako ju je prevario vlastiti odvjetnik tako što joj je dao da potpiše suglasnost da David Komšić za ubojstvo njene kćeri dobije maksimalno 10 godina zatvora, odnosno najblažu kaznu. U zamjenu za potpis, Vesna Krupljan dobila je 175.000 kuna.



Nazvali smo Vesnu Krupljan kako bi nam objasnila zašto je primila novac od roditelja mladića koji joj je ubio kćer.



Vesna Krupljan je u razgovoru za Index rekla kako nije ni znala što potpisuje, te tvrdi kako ju je odvjetnik prevario, zbog čega ga je zamijenila novim.

"Prevario me odvjetnik"



"U 7. mjesecu mi je došao odvjetnik Boro Radić i rekao da ću od Komšićevih dobiti 100.000 kuna, a moj bivši muž 50.000 kuna za naknadu štete. Rekao je da potpišemo taj papir jer u protivnom poslije nećemo dobiti ništa. Uzela sam te novce jer sam mislila da je to samo za naknadu štete. Nije nam ni dao da pročitamo taj papir. Tek sam u prosincu saznala da je na papiru stajalo da dajem suglasnost da David Komšić dobije maksimalno 10 godina zatvora i da ne dolazimo na sud. Tad sam dobila taj papir kao i nalaz obdukcije.



Potom sam srela Ivu Komšića, Davidovog oca, u pošti i rekao mi je da ih je moj odvjetnik tražio 500.000 kuna odštete i da sam to zapravo ja tražila od njih, što nije istina", rekla je za Index Vesna Krupljan.



"Nisam tražila nikakve novce. Sve je išao mimo mene i da mali dobije 10 godina. Pa ne bi ja tražila novce, meni je samo stalo da dobije najveću kaznu. U takvim sam mukama i problemima, kao da je meni tu stalo do nekih novac", rekla nam je Vesna Krupljan.





"Vidite koju igru je moj odvjetnik igrao. Još sam doznala da je 100.000 kuna uzeo i sebi, a nedavno je mom novom odvjetniku donio 75.000 kuna, koje mi je on dao. Znači da je 25.000 kuna ostavio sebi. Pitam se - za što? Bila su samo 3 pripremna ročišta i on je samo šutio, ništa me nije ni pripremao. Sad svi rade na tome da ocrne Kristinu, znam da će i dalje biti pljuvanja po njoj. Nemam više što izgubit, ja ću se izboriti. Pod tabletama sam i idem stalno psihijatrici, ali radi Kristine ću se izboriti da Komšić bude pravedno kažnjen. Ako treba, idemo i u Strasbourg", rekla je za Index Vesna Krupljan.

Bivši odvjetnik: Znala je što potpisuje



Kontaktirali smo i njenog bivšeg odvjetnika Boru Radića, koji pak tvrdi da je Vesna Krupljan bila upoznata sa svime.



"I sutkinja ju je upozorila na pripremnim ročištima da je potpisala taj papir, no on je potpuno neobvezujuć za nju. Sve je znala i pristala. Neću je komentirati zbog svega što je prošla. Svjesno je u društvu svoje majke i bivšeg supruga potpisala da je suglasna s kaznom od 10 godina te da će dobiti novac od Komšićevih kao odštetu. Ona je prva tražila da joj se isplati neka naknada. Dogovoreno je da potpiše da je suglasna s maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora i da će dobiti novac. Ona je znala da je taj potpis ne obvezuje. Znala je sve, a nije ničim oštećena. To je bio jedini način da ona nešto dobije", rekao je odvjetnik Radić.



Pitali smo ga i je li točno da je sebi ostavio 25.000 kuna od novca kojeg su mu Komšići dali za odštetu, odgovorio je potvrdno.



"Da, uzeo sam tih 25.000 kuna jer su to troškovi postupka", rekao je Radić, koji je donedavno zastupao majku ubijene Kristine.

Bivši odvjetnik Davida Komšića: Znao sam za potpisivanje, ali nisam bio zadužen za to



Kontaktirali smo i bivšeg odvjetnika Davida Komšića, Frana Olujića, koji mu je bio odvjetnik vrijeme kad se potpisivala ta suglasnost. Međutim, Olujić je za Index rekao da on nije bio uključen u to.



"Koliko se sjećam, Vesna Krupljan je ovjeravala neku potvrdu kod javnog bilježnika, no za taj dio nisam ni bio zadužen", rekao nam je Olujić.



Zvali smo i Komšićevog odvjetnika Veljka Miljevića, ali on nije odgovarao na naše pozive.



Komšić je tijekom svjedočenja prijateljica pokojne Kristine zijevao, zbog čega ga je sutkinja upozorila da to prestane raditi. Na to je otac ubijene ironično rekao iz publike kako je Komšić neubrojiv pa se Komšić okrenuo prema njemu i počeo smijati. U jednom je trenutku i namignuo nekome iz publike.



Suđenje se nastavlja sutra.