Pitali smo mlade Hrvate mrze li Srbe i gejeve, pogledajte njihove odgovore

JUČER smo prošetali među maturantima koji su slavili posljednji dan škole. I ovogodišnja norijada prošla je u gužvi, pjesmi, jajima, brašnu i sporadičnim incidentima. Međutim, osim uobičajenog slavlja, primijećeni su zabrinjavajući ispadi ovogodišnjih maturanata.

Pojedini mladići i djevojke pjevali su ustaške pjesmuljke, bacali dimne bombe, palili bengalke i oskvrnjivali spomenike, a na društvenim mrežama i forumima postavilo se pitanje jesu li maturanti pretjerali s nacionalističkim i homofobnim ispadima.



Raspitali smo se među okupljenim zagrebačkim maturantima o njihovom stavu prema nacionalizmu i homofobiji, a njihovi odgovori većinom su bili pozitivni.







"Ako ne, ko ih jebe"



"Ima ih dosta koji su nacionalno nastrojeni. Ja iskreno nisam. Slušam i srpsku glazbu i oni meni nimalo ne smetaju. Simpatični su kad ih upoznamo i mislim da su takvi samo oni koji ne poznaju nikoga koji su iz Srbije, inače ne bi tako reagirali", rekla je jedna maturantica.



"Srbi isto trebaju biti dio Hrvatske, ako se slože. Ako ne, ko ih jebe", lakonski je pojasnio jedan.



"U našoj 12. gimnaziji imamo svakakvih nacionalnosti i nosimo roze majice. Mislim da to sve govori. Volimo Hrvatsku. Sve prihvaćamo i poštujemo. Pozdrav za Beograd i pozdrav za Srbiju", rekla je jedna grupica srednjoškolaca.



"Otvoreni prema svim ljudima"



"Ima sigurno takvih ljudi, ali mislim da je to više zezancija. Ne mislim da netko ozbiljno misli nacionalistički i homofobno. Mislim da se samo trude biti protiv norme", rekao je jedan mladić.



"Mislim da bi trebali biti otvoreni prema svim ljudima, svih boja i rasa, vjere i seksualnosti", utvrdio je jedan učenik.



"Dubrava je najsavršeniji primjer, možete naći sve moguće nacionalnosti. Od Janjevaca, Šiptara, Hrvata, Hercegovaca, Bosanaca, Dalmatinaca, sve imate u Dubravi", otvoreno pojašnjava jedna djevojka.



"Ne volim pedere na ulici"



Međutim, bilo je i pojedinaca koji ne dijele tolerantni stav svojih kolega.



Na upit o homofobiji, jedan mladić išaranog lica je pojasnio svoj stav.



"Nije da sam homofob, ali ne volim pedere na ulici. Kužiš, u redu je meni ako se oni karaju tamo unutar svoja četiri zida, ali ovako kad su mi na Trgu, nije mi u redu", pokušao je objasniti, ali ga je zagrlila jedna djevojka i zamolila ga da prestane.



"Ne volim ja pedere na Trgu, volim ih, ono... Podržavam ih. Mislim, ne moraju mi se tamo žvalit, jel tak ili nije tak?", završio je svoju misao.



"Društvo radi podjele"



"Osobno nemam takva iskustva, ali nemam problema s ljudima. Što biraju, biraju, nije moj problem", rekao je jedan drugi mladić.



"Mi smo svi ljudi i svi smo rođeni na ovom svijetu. To što društvo radi podjele, to i nije baš normalno", ustvrdio je jedan tinejdžer.



"Previše prava imaju"



"Oni kad idu na tu ulicu, kog boli briga kaj oni hoće, samo neka se maknu", počeo je jedan mladić, okružen grupom prijatelja, ali ga je prekinula druga djevojka.



"Zašto ste tako primitivni?", upitala ih je.



"Nismo primitivni nego realni. Previše prava imaju, imaju veća prava nego mi", pokušali su argumentirati, ali ih je djevojka opet prekinula.



"Vi ste samo iskompleksirani", odvratila im je.



Na kraju je mladić na kojeg je tinejdžerica vikala zbunjenom kolegi pojasnio kako je protiv gejeva.



"Pa dobro onda", rekao mu je drugi srednjoškolac i stisnuo ruku.