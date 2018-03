Plenković došao u Slavonski Brod, ljudi bijesni i u suzama: "Pije li vaše dijete vodu iz boce?"

Foto: Ivica Galoic/PIXSELL, SBplus

USKRSNI vikend stanovnici Slavonskog Broda neće pamtiti po dobrome.

Nakon što je inspekcija jučer, poslije izlijevanja nafte u zapadnom dijelu grada, ustanovila da voda nije za piće, građani su navalili u trgovine. Gotovo 90.000 ljudi je bez pitke vode, ogorčeni su.



Dućani su prazni, svi su pohrlili u trgovine po boce s vodom. Već u 7 ujutro, kako su nam javili čitatelji, voda u svim trgovinama u Slavonskom Brodu bila je rasprodana.





Oko 14 sati u Slavonski Brod stigao je premijer Plenković s trojicom ministara - Krstičevićem, Kujundžićem i Ćorićem. Stigao je i šef SDP-a Davor Bernardić.



Dio ljutitih građana dočekao je premijera Plenkovića. Sa suzama u očima jedna majka ga je upitala: "Pije li vaše dijete u Zagrebu vodu iz boce".

"Ne pije", odgovorio joj je premijer.



"Svi vi koji primate plaću od nas morate za nas i raditi. Dajte nešto napravite, ljudi. Pa ovo nisu istine", rekla mu je zatim kroz suze.



"Dobro, evo sad ćemo", odgovorio joj je premijer.





Plenković je nakon toga s ministrima sudjelovao na sastanku Stožera civilne zaštite.

Dio ljutitih gradjana docekalo premijera Plenkovica. Sa suzama u ocima ga pitali pije li vase dijete u Zagrebu necistu vodu #N1info pic.twitter.com/ZgyNFLYvoU — Mirna Brekalo (@MirnaBrekalo) March 31, 2018

Ogorčene majke dočekale su premijera i nakon sastanka stožera.



"Mi devet godina čekamo. Do kada, recite nam datum? Ako do tog datuma ne riješite znamo što trebamo raditi. Plačem svaki dan", kazala mu je jedna majka. "Nas zanimaju rješenja, znamo mi što se događalo

Stiže 200.000 litara flaširane vode



Danas tijekom dana u Slavonski Brod trebalo bi stići 200.000 litara flaširane vode, koja će se dijeliti po mjesnim odborima. Sve daljnje informacije objavljivat će se na službenim stranicama Grada i putem Facebooka, poručili su iz Gradske uprave. Dežurni telefoni su: 035/ 217-088, 217-013, 217-008, 217-010, 217-027





Gradonačelnik Duspara jučer poslijepodne priznao je da je ugrožena pitka voda za 160 tisuća stanovnika Slavonskog Broda. Požalio se da, unatoč točno propisanoj proceduri u takvim slučajevima, Grad dosad ni od jednog mjerodavnog tijela ili institucije nije dobio navedene podatke ni bilo kakvu drugu informaciju vezanu za ekološki incident s izlijevanjem nafte i ugrozom pitke vode.25 djelatnika i volontera Hrvatskog Crvenog križa rano jutros dostavilo je gotovo 9000 litara vode u bocama slabo pokretnim stanovnicima Slavonskog Broda i okolnih naselja koji su ostali bez pitke vode, izvijestio je u subotu Crveni križ.Riječ je o vodi u bocama namijenjenoj ranjivim skupinama ljudi - starima, nemoćnima, bolesnima i nepokretnima. Zasad je voda dostavljena u 85 kućanstava. Za svaku osobu osigurano je u prvoj fazi 18 litara pitke vode."Za sve ostale građane osigurane su cisterne s pitkom vodom te Hrvatski Crveni križ moli sve one građane koji su pokretni da si na cisternama u gradu sami osiguraju vodu jer je naša prva zadaća pobrinuti se za one koji do pitke vode ne mogu sami", poručuje Crveni križ.Također moli građane koji znaju za nepokretne susjede da se jave Crvenom križu na broj 035 444 554 kako bi i tim ljudima mogli dostaviti pitku vodu.Ako se problemi s pitkom vodom na brodskom području nastave, Hrvatski Crveni križ u kratkom roku spreman je dostaviti još 20.000 litara pitke vode, poručuju iz te udruge.Podsjetimo, u vodi koja je izuzeta s vodocrpilišta u tvornici vode na Jelasu pronađene su nedozvoljene količine ugljikovodika zbog čega je izdano upozorenje da voda nije za piće.Novi uzorci su uzeti i poslani u Zavod za javno zdravstvo u Osijek. Rezultati se očekuju danas tijekom dana. Građani su dobili upozorenje da vodu ne koriste ni za piće ni za kuhanje. Ovo stanje se povezuje s incidentom pucanja produktovoda kroz koji prolazi nafta. U srijedu je naime na trasi bivšega naftnog produktovoda u Slavonskome Brodu iscurila veća količina nafte.Brođani se posljednjih dana žale i na novo onečišćenje zraka iz rafinerije u susjednoj Bosni i Hercegovini, a sada su potpuno ostali bez vode, osim u cisternama.