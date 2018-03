Plenković: Financijskim restrukturiranjem cestovnog sektora uštedit ćemo 50 milijuna eura kamata

Foto: FaH



PREMIJER Andrej Plenković izjavio je da će refinanciranjem dugova cestovnog sektora godišnje uštede na kamatama dosezati 50 milijuna eura, da se radi i na poslovnom restrukturiranju te je ocijenio da je riječ o velikim, strateškim pomacima.



Na početku sjednice Vlade Plenković se osvrnuo na projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora i podsjetio da je lani refinanciran dug u visini od 1,275 milijardi eura, po "nikad boljim kamatama, nikad boljoj ročnosti, do 2030.".



Plenković kaže da će se tako godišnje uštedjeti do 50 milijuna eura



"Sad je refinanciran kredit u iznosu od 1,8 milijardi eura, također rok od 12 godina, kamata od 1,95 posto. Tako smo praktički malo više od 3 od ukupno 5 milijardi duga u cestarskom sektoru riješili na način koji je u hrvatskoj javnosti doveo do zaborava inicijative o monetizaciji hrvatskih autocesta, koja je bila jedna od rješenja bivše SDP-ove vlade prije samo nekoliko godina", ustvrdio je Plenković.



Dodao je da je sada napravljeno financijsko restrukturiranje, radi se na i na poslovnom restrukturiranju, nakon čega će ova društva moći svojim poslovanjem nositi dugove."To su veliki, strateški pomaci", ocijenio je Plenković, napomenuvši da je na ovaj način došlo do godišnje uštede na kamati od 50 milijuna eura godišnje."S ovim nema novog zaduženja, ima uštede u odnosu na postojeće financijske aranžmane od 50 milijuna eura za kamate godišnje", zaključio je Plenković.U sklopu drugog kruga financijskog restrukturiranja cestovnog sektora, vlada će danas donijeti odluke o davanju jamstva za krediti Hrvatskim autocestama, Hrvatskima cestama te društvu Autocesta Rijeka-Zagreb.