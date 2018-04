Plenković: HDZ ne želi reviziju Vatikanskih ugovora

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

PREMIJER Andrej Plenković izjavio je da je HDZ protiv revizije Vatikanskih ugovora, što traži oporba, te da će njegova Vlada nastaviti s poštivanjem ugovornih obaveza.



HDZ je protiv revizije Vatikanskih ugovora, ne vidimo nikakvih razloga za to i cijela ova rasprava ne mijenja naš odnos s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj niti sa Svetom stolicom, rekao je premijer novinarima na izbornom Saboru HDZ-ove Akademske zajednice 'Ante Starčević'.



Poštovanje obveza



Naglasio je da će njegova vlada nastaviti s dijalogom i poštovanjem obveza ugovora koji su tu zadnjih dvadeset godina.



Vezano za jučerašnji susret s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović rekao je da su razgovarali o nizu pitanja i funkcioniranju svih sastavnica vlasti, te su usuglašavali prijedlog za 30-ak čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda, a dogovorili su, kaže, 90 posto imena suglasno prijedlogu Vlade.





Plenković očekuje da će u narednim danima, kad se ministrica vanjskih i europskih poslova vrati iz Kanade i SAD-a, finalizirati prijedlog i započeti proceduru. Premijer smatra da rotaciju treba raditi tijekom ljetnih mjeseci, jer "tako to rade velike države".Vezano za naftnu kompaniju Inu za čiju je rafineriju u Sisku novi predsjednik uprave Sandor Fasimon rekao da nema budućnosti, izvijestio je da je Vlada odabrala savjetnike za otkup dionica Mola, te da kreće u taj proces vrlo sustavno i temeljito, dok će se s drugim dioničarom razgovarati o svim opcijama koje su poslovnog karaktera, a odnose se na rafineriju nafte Sisak i na zaposlenost ljudi u Sisačko-moslovačkoj županiji koja je prošla možda najteže razdoblje gospodarske tranzicije.Upitan hoće li to ubrzati hrvatske napore u preuzimanju udjela u Ini, rekao je da će taj proces ići dosta brzo što se tiče prijedloga savjetnika.Za optužnicu protiv Ivana Vrdoljaka (HNS) premijer je rekao da to neće utjecati na vladajuću većinu, a na pitanje hoće li biti rekonstrukcije Vlade nije odgovorio.Održavanje većine u Saboru sa 77 'ruku' nije teško ako je ekipa koherentna, rekao je premijer, podsjetivši da je Hrvatska završila pregovore o članstvu s istom većinom.