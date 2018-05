Plenković: Ja ću analizirati mailove i donijeti odluku o Dalićki, ako nešto nije dobro krivci će odgovarati

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL



ANDREJ Plenković komentirao je danas mailove Martine Dalić koje je objavio Index. Iako ju je prethodnih dana branio, danas je i njegova obrana Martine Dalić popustila.

>>AFERA HOTMAIL Dalićka izgubila i podršku Jandrokovića



Rekao je tom prilikom kako će rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost.



Ako nešto nije bilo dobro tražit ćemo odgovornost i ispravit ćemo pogreške, ako ih je bilo", izjavio je premijer Plenković novinarima na Medvedgradu upitan šteti li politički potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva vladi i HDZ-u.



Istaknuvši da će sva pitanja rasvijetliti do kraja, kazao je da je HDZ-a najsnažnija i najodgovornija stranka te su sve što su radili, radili u najboljoj mjeri.



Kaže da nije detaljno pročitao mailove



Plenković je rekao i da nije detaljno pročitao mail komunikaciju potpredsjednice Vlade s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru.



"Uzet ću si vrijeme, pročitat ću ih i analizirati te nakon toga komentirati", kazao je premijer, koji je danas, predvodeći izaslanstvo HDZ-a na Oltaru domovine na Medvedgradu položio vijence i upalio svijeće u povodu 96. obljetnice rođenja prvoga hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na novinarski upit hoće li se za odgovornost o kojoj govori, trebati čekati do 10. srpnja, do kada bi se trebala postići nagodba u Agrokoru ili je spreman reagirati i prije, odgovorio je: "Procijenit ćemo", a upitan o čemu to ovisi rekao je: "O meni".Premijer je istaknuo da je potpredsjednica i ministrica gospodarstva Dalić svojim znanjem i angažmanom u Vladi izuzetno pomogla da se dođe do sadašnjeg gospodarskog rasta, do suficita u proračunu i slično.Podsjetio je kako su u petak imali sastanak s koalicijskim partnerima na kojem su, vezano uz objavljene mailove ministrice gospodarstva Martine Dalić te nastavak procesa restrukturiranja Agrokora, zaključili kako im je najvažnija dobrobit hrvatske države, društva i gospodarstva. Pri tom je i poruka koalicijskih partnera, naglasio je premijer Plenković, da je politička većina stabilna te da vlada i dalje normalno funkcionira.Također, u idućim tjednima svi dionici tog procesa moraju uložiti dodatne napore kako bi se postigla nagodba i cijeli proces bude završen do 10. srpnja.Predsjednik Vlade RH rekao je i kako je treći zaključak tog sastanka bio da se temeljito ispitaju eventualne nepravilnosti u postupku i odgovaraju oni koji su za to odgovorni."Prva i druga točka, po meni su od strateškog značaja. Treća treba biti do kraja rasvijetljena i otklonjeno sve što bi moglo zasjenit, po meni, inače najveći strateški uspjeh rješavanja izazova kojih praktično nismo imali od vremena Domovinskog rata i onih izazova s kojima se suočavao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman", naglasio je.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.