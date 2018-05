Plenković je prvo tvrdio da u mailovima nema ništa novo. Danas je rekao da ih nije dobro pročitao. Kako onda zna?

Foto: Hina



MARTINA Dalić još uvijek je ministrica gospodarstva i potpredsjednica vlade. Plenković je odmah po izbijanju afere stao na njenu stranu. Jedan od njegovih argumenata je bio da u mailovima zapravo nema ništa novo. Danas je rekao da ih nije dobro pročitao. Kako onda zna da nema ništa novo?

Podsjetimo, Index je u srijedu objavio mailove Martine Dalić. U mailovima koje je Dalićka razmjenjivala sa svojim prijateljima - brokerima, konzultantima, odvjetnicima - vidi se da su oni pisali ono što će kasnije postati poznato kao Lex Agrokor. Zakon su, dakle, pisali ljudi koji nisu imali nikakav formalni legitimitet za to, nisu potpisali nikakve ugovore niti išta slično. A posebno je u cijeloj priči zanimljivo što su baš ljudi koji su zakon pisali u tajnosti nakon što je izglasan dobili unosne ugovore u poslovima vezanim za Agrokor. Drugim riječima, obogatili su se zahvaljujući zakonu koji su pisali.



Plenković je odmah nakon što je afera izbila stao na stranu ministrice. Jedan od argumenata je bio kako u mailovima zapravo nema ništa novo.



"Što se tiče same skupine stručnjaka koja je pomagala i drugih eksperata, moram reći da smo cijeli taj posao radili u potpunom suglasju i suradnji s tadašnjim koalicijskim partnerom Mostom. Dapače, oni su i bili na tim sastancima, sugerirali ljude da u tome sudjeluju, tako da ne vidim ovdje neke nove elemente u odnosu na ono što smo vidjeli do sada", rekao je Plenković novinarima nakon što je primio nagradu za Europski govor godine u srijedu poslijepodne. Nešto slično je ponovio i u intervjuu na nacionalnim televizijama u srijedu navečer.





"Tvrtka radi, svi su ostali zaposleni, a država nije dala ni kune. Iz mog kuta globalni cilj je ostvaren. Da smo imali vremena, u operativnom smislu sve bi bilo transparentnije", rekao je i ponovio kako u emailovima koje je slala Martina Dalić ne vidi neki bitni novi element.

Danima tvrdio da u mailovima nema ništa nova. Sad kaže da ih nije dobro pročitao



Danas drugačija priča.



Kako njegove riječi danas popodne prenosi Hina, premijer je rekao i da nije detaljno pročitao mail komunikaciju potpredsjednice vlade s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na Lex Agrokoru.



"Uzet ću si vrijeme, pročitat ću ih i analizirati te nakon toga komentirati", kazao je premijer.



Na stranu činjenica što premijer pet dana nakon izbijanja afere još nije dobro pročitao mailove koji mu drmaju temelje vlade, postavlja se pitanje zašto je onda premijer ranije uopće komentirao prepisku. Naime, premijer je tvrdio kako u prepisci Martine Dalić nema ništa nova, kako nema novih elemenata. Danas kaže kako mailove nije detaljno pročitao. Kako onda zna da nema novih elemenata?

