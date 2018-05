Plenković misli da smo svi budale

Foto: Patrik Macek/Pixsell

ODMAH nakon što je Index jučer ujutro objavio mailove potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, postalo je jasno da se radi o najvećoj aferi Plenkovićeve vlade.



Plenković je jučer planirao stati pred novinare i hvaliti se famoznom nagradom za europski govor godine, a navečer iskoristiti 60 minuta u novom formatu s četvero novinara četiriju medijskih kuća za predstavljanje svojih uspjeha i uspjeha vlade, no objava Indexa to mu je pokvarila. Tema dana, tjedna, pa i više od toga, postala je nevjerojatna komunikacija koju je preko svog maila na servisu Hotmail vodila jedna od njegovih najbližih suradnica.

Kriva Plenkovićeva procjena



Premijer je tako već nakon primanja nagrade u Europskom domu, morao odgovarati na brojna pitanja novinara o aferi o kojoj priča cijela Hrvatska. No Plenković je iz nekog razloga pomislio da će ovu, vjerojatno najveću krizu svoje vlade, neutralizirati tako što će na ta brojna pitanja koja su se pojavila nakon objave Dalićkinih mailova, odgovarati odgovorima koji nemaju veze s pitanjima i jeftinim floskulama.



Pogledajmo kako Plenković izbjegava odgovoriti na ključna pitanja o Dalićkinoj komunikaciji s ljudima koji će kasnije masno zarađivati na Agrokoru.





Kada je jučer prvi put komentirao sporne mailove u Europskom domu, Plenković je potpuno ignorirao postavljeno pitanje i počeo odgovarati nešto sasvim drugo.



"Danas su iscurili mailovi na Index.hr-u, možete li nam potvrditi autentičnost i uživa li ministrica i dalje vaše povjerenje? U tim mailovima možda ima i elemenata kaznenog djela", pitali su premijera novinari.



Evo što je on na to odgovorio: "Ja bih samo kazao u odnosu na sve ove rasprave zadnjih mjeseci, na Odboru za gospodarstvo, na plenarnoj sjednici sabora, s obzirom na informacije koje je Dalić više puta ponovila, da smo u kratkom roku konzultirali eksperte koji su van državne uprave, mislim da je sve što se učinilo na dobrobit hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava. Sada možemo vidjeti da kompanija funkcionira, da su svježa sredstva data, da su radna mjesta očuvana."

Izbjegavanje odgovora



Premijer, dakle, u trenutku kada cijela Hrvatska priča o mailovima njegove potpredsjednice, u kojima se nalazi čitav niz novih detalja o tome kako su se dogovarale važne odluke u Agrokoru, tko je u tome sudjelovao i kako je okupljena grupa koja će kasnije preuzeti ključne operativne i savjetničke, sjajno plaćene uloge u toj kompaniji, govori o "svim ovim raspravama zadnjih mjeseci na sjednici Odbora i u saboru".



Naravno, ne radi se o nikakvim "raspravama posljednjih mjeseci", nego je riječ o egzaktnim dokumentima, u ovom slučaju, e-mailovima koji razotkrivaju mnogo toga o onome kako se u pozadini, s ekipom koju je na prijateljskoj ili nekoj drugoj liniji okupila Dalić, dogovarao Lex Agrokor, ali i puno više od toga, te na koji se način to pokušalo sakriti od javnosti.



Plenković, očito podcijenivši razmjere ove afere, pokušao se jednostavno praviti da ona faktički i ne postoji, da to nije ništa novo i da će javnost progutati njegovo po tko zna koji put ponavljanje istih rečenica o tome kako se sve činilo "na dobrobit hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava", da "kompanija funkcionira", "da su mjesta očuvana".



Jesu li radna mjesta mogla biti očuvana i bez Dalićkinih tajnih i nesporno autentičnih mailova nakon kojih se postavlja vrlo ozbiljna sumnja pogodovanja njezinim dečkima koji joj tepaju da je hrvatska Margaret Thatcher, a koji su kasnije zaradili milijune na Agrokoru, Plenković naravno nije odgovorio.



Umjesto toga pričao je o tome da ima još dva mjeseca da se realizira nagodba, što ga jučer nitko nije ni pitao, a onda je izrekao rečenicu koja bi se doista mogla okarakterizirati očajničkim potezom.

Spin s Mostom



"Što se tiče skupine stručnjaka koji su sudjelovali, tada smo sve radili u suglasju s tadašnjim partnerima iz Mosta", rekao je Plenković.





Premijer je, dakle, odgovornost pokušao predbaciti na stranku koja je ubrzo nakon što je vlada donijela Lex Agrokor iz nje izašla, koja se u objavljenim mailovima nigdje ne spominje. Posve očekivano, ta mu se rečenica nije uhvatila i vjerojatno nikoga nije uvjerila da je Most odgovoran za tajno dopisivanje Plenkovićeve najuže suradnice koju uporno brani.U istom ritmu, Plenković je navečer odgovarao gostujući u novom formatu u kojem su ga intervjuirali novinari RTL-a, HRT-a, Jutarnjeg lista i 24sata, a uživo su ga prenosili HRT i RTL.I ovdje je to bila prva tema, a Plenković je odgovarao gotovo na isti način, skrećući s ključnog - a to su Dalićkini mailovi."Agrokor je zadnjih godinu dana dominirao političkim prostorom. Danas je još jedna epizoda o mailovima, vodimo računa da je cijela kriza krenula eskalirati u siječnju. Shvatili smo razmjere potencijalne opasnosti, Agrokoru je prijetio stečaj, kao i nizu kompanija koje su s njim u poslovnim odnosima. Bila je opcija nacionalizacije, ali smo smatrali da nije u skladu s gospodarskim slobodama i EU-om, jedina opcija je bila sprečavanje prelijevanja krize. U ovom trenutku mogu vam reći da smo imali više vremena, mogli smo napraviti komparativnu analizu, ali nismo imali vremena. Posegnuli smo za ekspertima van uprave, premda su zakon radili ljudi iz zakonodavstva, iza njega je stajala cijela vlada i parlamentarna većina. Most je bio u tijeku sa svim aktivnostima. Zakon je napisala vlada, usvojio ga sabor, a za nekoliko dana naš zakon će biti na razini EU-a'', rekao je Plenković.

Plenkovićev koktel frazetina i floskula



Da sumiramo, premijer nam je ponovno servirao koktel vlade koja je "shvatila razmjere potencijalne opasnosti" i koja je "spriječila prelijevanje krize", no ovdje je barem odgovorio nešto konkretnije pa smo tako čuli da je Plenkovićev izgovor za skandalozne dogovore Martine Dalić i ljudi koji su kasnije preuzeli ključne pozicije u Agrokoru, nedostatak vremena. Ponovio je kao izgovor i da je "Most bio u tijeku sa svim aktivnostima", kao da bi to, i da je točno, moglo osloboditi odgovornosti Dalić i Plenkovića koji bezrezervno staje iza nje.



U nastavku televizijskog intervjua, uslijedio je red standardnih floskula koje Plenković vjerojatno već zna napamet i kada ga se probudi usred noći i koje ponavljao kao papagaj.



"Tvrtka radi, svi su ostali zaposleni, a država nije dala ni kune. Iz mog kuta globalni cilj je ostvaren. Da smo imali vremena, u operativnom smislu sve bi bilo transparentnije", rekao je i ponovio ono što je rekao i u Europskom domu, da u e-mailovima koje je slala Martina Dalić ne vidi neki bitni novi element.



"Bitni novi element" Plenković možda doista ne želi vidjeti, ali to ne mijenja činjenicu da on itekako postoji i da su ga uspjeli vidjeti baš svi osim Dalićke i Plenkovića.

Papagajsko ponavljanje



Plenkovićeve floskule do kraja intervjua već su i gledatelji mogli naučiti napamet jer ih je iznova ponavljao.



"Kompanija radi, ljudi su zaposleni, troška za državni proračun nije bilo. Dugovi su plaćeni između 50 i 60 posto", rekao je samo koju minutu nakon što je rekao - isto to a da ga to nitko nije ni pitao.

Da Plenković posjeduje doista zavidnu sposobnost ponavljanja gotovo istih rečenica koje uopće nemaju veze s Dalićkinim mailovima, dokazao je i danas.



"Meni je kao predsjedniku vlade jedino bio bitan globalni interes Hrvatske u globalnoj situaciji i taj cilj postižemo. Bitna mi je samo hrvatska financijska i gospodarska situacija, kriza do koje je došlo zbog nečije neodgovornosti. Kolaps koji je prijetio prije 15 mjeseci, bio je takvih razmjera da ni vi ni ja ne bi danas govorili o tome kako govorimo sada da mi nismo poduzeli potrebne korake", rekao je pred zgradom vlade.

Na izravno novinarsko pitanje govori li on to da cilj opravdava sredstvo, rekao je: "Nije došlo do krize megarazmjera i to je cilj koji smo imali", rekao je Plenković besramno izbjegavajući, drugi dan najveće krize svoje vlade, reći išta konkretno o spornim mailovima.

Taktika koja bi se Plenkoviću vrlo lako mogla obiti o glavu

No premijerovo papagajsko ponavljanje nekoliko istih beznačajnih fraza, kao i njegovo hinjenje ležernosti i dobrog raspoloženja kada je danas na Markovu trgu novinare dočekao sa širokim osmijehom i rečenicom "Ovo je čudo", ciljajući na njihovu brojnost, neće promijeniti činjenicu da ovo uistinu jest najveća afera njegove vlade i da će za nju netko, vrlo izgledno, morati snositi posljedice.

Svojim ignoriranjem te krize i načinom na koji je pokušava neutralizirati, Plenković pokazuje ili da nije toliko razborit političar kakvim se želi prikazati, ili da ga njegov PR stručnjak Krešimir Macan ne savjetuje baš najbolje. Jedno od osnovnih pravila kriznog komuniciranja je, naime, da se ta kriza, koju svi takvom doživljaju, ne pokušava ignorirati i umanjivati.



Taktika umaranja javnosti neprestanim ponavljanjem naučenih fraza možda bi i upalila da ovo nije prevelika afera koja neće nestati jer se Plenković pravi kao da mu nije jasno o čemu se zapravo radi.



Sve bi mu se vrlo lako moglo i obiti o glavu jer je samo pitanje vremena kada će se umjesto pitanja o odgovornosti Martine Dalić, početi postavljati pitanje odgovornosti Plenkovića koji nije reagirao ni onda kad je Dalić sa svojom ekipom u tajnosti dogovarala ono na čemu će kasnije ista ta ekipa zaraditi milijune, a ne reagira ni sada kada se sve otkrilo.

