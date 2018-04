Plenković mora smijeniti nazadnu Murganićku i njenu ekipu

Foto: Hina

NAKON što su u medije procurile informacije o novoj verziji Obiteljskog zakona pisanog pod vodstvom Nade Murganić, ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, iz nadležnog ministarstva su poslali neuvjerljiv demanti u kojemu tvrde da je sve objavljeno ''nepotpuno i velikim dijelom netočno''. Dodali su kako se ''još radi na usuglašavanju Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona'', koje bi trebalo biti gotovo do svibnja, nakon čega će nacrt biti upućen na javnu raspravu.

Javnost je šokirana time što se u nacrtu, između ostaloga, nalazi i kontroverzan članak koji glasi: "Roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima."

U prijevodu - ako se roditelji zbog svojih vjerskih i filozofskih uvjerenja protive, primjerice, učenju teorije evolucije prirodnom selekcijom, novi Obiteljski zakon omogućit će im da se njihovu djecu u školama ne podučava o tome. Time se vjerska uvjerenja stavljaju iznad prava djece na kvalitetno obrazovanje.

Također, razvod roditelja maloljetne djece ponovno će se morati pokretati na sudu, što znači da će se morati angažirati odvjetnici i morat će se održati najmanje jedno ročište više nego dosad, a ukidaju se i stečena prava izvanbračnih zajednica, koja su dosad imala jednaka prava kao bračne.

Murganić piše Obiteljski zakon po mjeri vjerskih fanatika

Da stvar bude još gora, ovo je druga verzija Nacrta Obiteljskog zakona, nakon što je i prva iz rujna prošle godine izazvala burno negodovanje zbog ultrakonzervativnih odredbi, nazadne definicije obitelji i niza drugih odredbi koje su svjedočile da se zakon piše po mjeri vjerskih fanatika i klerikalnih aktivista poput udruge U ime obitelji. U prvom nacrtu novog zakona stajalo je pak da muž i žena bez djece nisu obitelj, da roditelji imaju dužnost odgajati djecu kao domoljube itd. I tek što je upućen u javnu raspravu, zakon je očekivano naišao na žestoke kritike. A onda je i naprasno povučen.

Stoga je nemoguće povjerovati najnovijem demantiju iz Murganićkinog ministarstva, s obzirom na to da je dotična ministrica poznata po tome da stalno mora naknadno demantirati ili pokušavati opravdati svoje izjave i političke poteze. Dapače, uz ministra zdravstva Milana Kujundžića, Murganić je članica vlade Andreja Plenkovića koja se najčešće nalazi usred nekog skandala, zahvaljujući nedoraslosti za funkciju koju obnaša i nizu dvojbenih izjava, koji bi u nekoj zapadnoeuropskoj demokraciji odavno doveli do konačnog kraja njene ministarske i političke karijere.

"Jednostavno se dogodilo"

Uostalom, od odgovornosti se besramno izvlačila i poslije prvog skandala oko novog Obiteljskog zakona. "Nikome nije bila namjera uvrijediti ovoliki broj naših građana. Moja isprika, jednostavno se dogodilo. Bilo kakvo relativiziranje krivnje bilo bi zaista besmisleno", objašnjavala je prošle jeseni Murganić, odbijajući preuzeti konkretnu političku odgovornost odnosno podnijeti ostavku. ''Jednostavno se dogodilo'', to je vrh Murganićkinog poimanja.

Murganić vodi jedno od najvažnijih ministarstava u vladi, a zapravo je HDZ-ovka iz trećeg ešalona, za koju dok nije postala ministrica u vladi Andreja Plenkovića nitko u javnosti i nije čuo. Plenković je HDZ-ovku iz Karlovca, koja je dotad bila rezerva na stranačkoj klupi, pa je dvaput upala kao zamjenska zastupnica u sabor kad je neki važniji HDZ-ovac oslobodio fotelju, instalirao u vladu jer je shvatio da u će u njoj jedva imati žena.

Obiteljašica Dubravka Hrabar siva eminencija Obiteljskog zakona

Kada je riječ o novom Obiteljskom zakonu, potkapacitirana provincijska političarka Murganić se nalazi u ulozi glasnogovornice i udaračice pečata na ideje koje su nesumnjivo intelektualni proizvod bivše dekanice zagrebačkog Pravnog fakulteta Dubravke Hrabar, koja inače vodi Katedru za obiteljsko pravo. Hrabar je dio uže radne skupine koju je Murganić imenovala sa zadatkom da se izradi novi Obiteljski zakon, u kojoj su i predavači s njene i drugih katedri obiteljskog prava u zemlji, većina na ovaj ili onaj način povezani s Hrabar. Povrh toga, Hrabar je vatrena obiteljašica, podržavateljica udruge Željke Markić, na čijim donatorskim večerama drži govore, ali i članica nekih drugih ultrakatoličkih udruga.

Kako je za Index upozorio Boris Jokić, stručnjak za obrazovanje s doktoratom s Cambridgea i bivši voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme, formulacija o tome da roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura obrazovanje ''u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima'' predstavlja ''kraj javnog sustava odgoja i obrazovanja te dodatno uništavanje društvenog ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Ne postoji sustav odgoja i obrazovanja koji može i treba adresirati sva moguća vjerska i filozofska uvjerenja roditelja''.

Nažalost, bizarni ultrakonzervativni prijedlozi Obiteljskog zakona nisu jedini skandali koji su proizvedeni u ministarstvu Nade Murganić. Baš obratno, koliko je ministrica nesposobna za obavljanje svoje dužnosti toliko je sposobna proizvoditi skandale.

Ostavka državnog tajnika Marina Strmote: "Ovo je jedan veliki folklor"

U veljači ju je tako napustio jedan od najbližih suradnika, državni tajnik za demografiju Marin Strmota, i to na prilično spektakularan način, usred press konferencije s Murganićkom, a nakon još jednog neplodonosnog sastanka s premijerom Plenkovićem o demografskim mjerama koje bi zaustavile izumiranje Hrvatske.

"Ovo je jedan veliki folklor. Nakon godinu i četiri mjeseca u vladi kao demograf i mladi čovjek smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno i s današnjim danom podnosim ostavku na mjesto državnog tajnika. Država izumire, imamo najgore stanje od kad postoji država", rekao je tada Strmota i odjurio iz prostorije. Prethodno je potvrdio da su mjere koje Murganić i on predstavljaju na presici predstavljene već prije nekoliko mjeseci, dakle da oni samo glume kako provode nekakvu demografsku politiku.

Unatoč tom javnom poniženju i razotkrivanju još jednog skandala, ministrica Murganić nije ni pomislila dati ostavku, a i premijer Plenković je brani od kritika javnosti i napada oporbe, koja je već dvaput u saboru tražila njenu smjenu.

Nevjerojatan je niz promašaja koje je Murganić nanizala kao ministrica pa podsjećamo samo na one najstrašnije.

Kasne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

Nakon smrti dječaka Leona Lapaša koji se 12 godina borio s teškim bolestima, njegova je majka odmah ostala bez statusa njegovateljice, a nakon medijske hajke ministrica Nada Murganić obećala je još u listopadu hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. To se do danas nije dogodilo. Iako je ministrica Murganić predsjednicama udruga koje se brinu o djeci s poteškoćama u razvoju obećala da će ih uvrstiti u radnu skupinu koja će izraditi potpuno novi Zakon o socijalnoj skrbi, ni to se nije dogodilo. Skupina još uopće nije počela s radom.

Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u prosincu nam je odgovorilo da će radna skupina započeti s radom početkom 2018. godine. Predsjednice udruga danas su Indexu potvrdile da ih iz Ministarstva još nitko nije kontaktirao.

Obiteljsko nasilje komentirala rečenicom "Tako vam je to u braku"

U siječnju ove godine Murganić je sablaznila javnost svojim komentarom o slučaju HDZ-ovog požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, koji je pretukao svoju suprugu Maru. Mara Tomašević je, naime, odlučila povući tužbu zbog nasilja u obitelji koju je podnijela protiv svog supruga.

Ministrica je komentirala cijeli slučaj i zaključila da je par Tomašević to trebao "riješiti unutar svojih obiteljskih odnosa".

"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je Murganić. "Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa", dodala je.

Zbog te izjave ju je javno ukorio i Plenković, ali je nije smijenio jer je uostalom i on mjesecima u stranci tolerirao javno optuženog obiteljskog nasilnika Tomaševića. Murganić se naknadno opravdala da nije tako mislila i da je krivo shvaćena.

Uvela ultrakonzervativnu i u Hrvatskoj neregistriranu skupinu Ordo Iuris u radnu skupinu

Feministice iz Ženske mreže Hrvatske još su u ožujku prošle godine upozoravale da je HDZ-ova ministrica Nada Murganić u radnu skupinu za ratifikaciju Istanbulske konvencije ugurala predstavnike radikalne katoličke udruge Ordo luris (uz Ivanu Munjinu iz U ime obitelji), poljske organizacije koja se zalaže da abortus bude dozvoljen samo kad je život žene u izravnoj opasnosti. Dodatno je zanimljivo da Ordo Iuris uopće nije registrirana udruga u Hrvatskoj, što Murganić nije zaustavilo da ih uključi u proces izrade zakona.

U mandatu ministrice Murganić donesen je i novi Zakon o pravobraniteljima za djecu, prema kojem se i dalje omogućuje smjena pravobranitelja svake godine, unatoč mandatu od osam godina. Prošle je godine zbog tog zakona smijenjena pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

Promijenila Zakon o pravobraniteljima da bi smijenila Ivanu Milas Klarić

Kako je pravobraniteljica kazala u razgovoru za Index, ministrica joj je na jednom sastanku prije smjene poručila: "Ja i HDZ smatramo da ste vi SDP." Podsjetimo i kako je do izmjena Zakona o pravobraniteljima došlo nakon što je to zatražila Markićkina udruga U ime obitelji.

Ipak, sve navedeno se može činiti malim gafovima u poređenju s količinom bešćutnosti, muljanja, naknadnog opravdavanja i beskrupuloznosti koje sadrži najveći Murganićkin skandal, afera Paketići.

Svega nekoliko tjedana prije prošlogodišnjeg Božića svi smo svjedočili snimkama iz katoličkog privatnog dječjeg vrtića Blažena Hozana i pokušaju bijega ministrice i državne tajnice od novinara.

Zbog afere Paketići istražuje je Europska komisija

Podsjetimo, ministrica Murganić i državna tajnica Margareta Mađerić posjetile su privatni katolički vrtić i donijele darove koje s Ministarstvom sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda. Dakle, paketi sa slatkišima, pelenama i bojankama, na kojima je bila oznaka "Za najpotrebitije", koje sufinancira Europska unija i namijenjeni su najsiromašnijima, završili su u privatnom katoličkom vrtiću.

Novinari su na paketima primijetili naznake "Za najpotrebitije", a kada su ministricu i državnu tajnicu pokušali pitati zašto paketi za najsiromašnije završavaju u privatnom katoličkom vrtiću - obje su pobjegle od kamera. U danima koji su uslijedili iz vrtića su tvrdili da će darove proslijediti "najsiromašnijim obiteljima", iako nisu znali navesti o kojim se obiteljima radi, dok su iz Ministarstva tvrdili da mediji pokušavaju uništiti "jednu pozitivnu gestu ministrice".

Europska komisija je potvrdila Indexu da je pokrenuta istraga zbog cijelog slučaja. Objasnili su i kakve bi mogle biti sankcije ako se utvrdi da su paketi financirani europskim novcem umjesto kod najsiromašnije djece završili u privatnom vrtiću. "U ozbiljnim slučajevima slabog upravljanja i uspostavljenog kontrolnog sustava na nacionalnom nivou, moguće je i posve obustaviti isplatu", poručili su iz Europske komisije za Index.

Dakle, to su sve uspjesi ministrice Murganić, koja ne planira dati ostavku, niti ima naznaka da će je premijer Plenković smijeniti, iako je šteta koju proizvodi vodeći Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne skrbi golema. Čini se da je Andrej Plenković jedini koji to ne vidi ili ga jednostavno nije briga.