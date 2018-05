Plenković nahvalio Tolušića

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Vlade Andrej Plenković uvodno je predstavio kandidata za potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića, te istaknuo kako smatra da je aktualni ministar poljoprivrede kroz svoj dosadašnji rad u cijelosti spreman preuzeti tu odgovornu zadaću i dati dodatni impuls bitnim procesima koji su na dnevnom redu Vlade.



Plenković je predstavio Tolušića kao kandidata za funkciju potpredsjednika Vlade na zajedničkoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav na kojoj se saslušavaju kandidati za novog potpredsjednika Vlade i novog ministra gospodarstva nakon što je s tih dužnosti, zbog afere Hotmail, morala otići Martina Dalić.



"Aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić bit će zadužen za koordiniranje svega onoga za što je nadležna koordinacija za gospodarstvo", rekao je Plenković predstavljajući Tolušića.



Za aktualnog ministra poljoprivrede rekao je da je do sada bio upućen u aktivnosti koordinacije za gospodarstvo s obzirom da je poljoprivreda dio resora u sklopu te koordinacije.



"Riječ je o kolegi koji je u zadnjih nekoliko godina u aktualnoj i prošloj vladi stekao iskustvo na dvije ministarske funkcije - ministra poljoprivrede i ministra za regionalni razvoj i europske fondove. On je pravnik, bio je virovitičko-podravski župan i ima izravno iskustvo s jedinicama lokalne i područne samouprave", rekao je premijer.





Dodao je kako smatra da je Tolušiću to dodatni plus s obzirom na teme koje postoje u aktivnosti potpredsjednika Vlade i s obzirom na temu gospodarstva i prioritete kojima se Vlada bavi.Tolušić je bio i predsjednik Zajednice županija, pa, kaže Plenković, ima širu sliku na županijskoj razini osim samog vođenja županije."Dosad se pokazao vrlo angažiran i učinkoviti i na jednoj i na drugoj funkciji koje je imao u Vladi", rekao je Plenković.Istaknuo je i kako smatra da je velik dio zakonskih prijedloga u zadnjih godinu i pol dana došao u saborske klupe, da je izglasan, i da je išao u prilog jačanja hrvatskog poljoprivrednika, seljaka i OPG-ova.Tolušić je u tome organizirao niz konkretnih aktivnosti i imao razvijene odnose s dionicima u procesu poljoprivrede. Stekao je iskustvo i s drugim akterima u gospodarskoj sferi, rekao je premijer, uvjeren da će on svojim iskustvom i znanjem pridonijeli radu Vlade, vođenju koordinacija i pripremanju različitih akata za rad Vlade i koordiniranju rada ministarstava koji su u toj nadležnosti.