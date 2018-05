Plenković: Neću sigurno preuzeti ničiju krivnju, izjavu ćemo dati nakon sastanka

Foto: Hina

PREMIJER Plenković na Pravnom je fakultetu komentirao aferu s mailovima Martine Dalić.

"Pa ja ću danas vidjeti koalicijske partnere, raspravit ćemo, razgovarati i nakon toga ćemo o toj temi davati izjave", rekao je Plenković.

Na pitanje je li vlada taoc Martine Dalić, rekao je da vlada nije ničiji taoc.

"Ne, nismo mi ničiji taoci. Dakle, ta stalna teza krize, drame, šta se danas događa? Danas se događa to da moramo finalizirati, odnosno oni koji se time bave, nagodbu o Agrokoru u sljedećih 60 dana. Zašto su baš mailovi izašli na dan kad ja dajem veliki intervju i kad imam europsku nagradu? Što ih nisu pustili prije ako su ti isti mailovi dostupni nekome, nego su baš tad čekali. Dakle, sve je orkestar, sve je tajming, sve je drama. A mi se s time nosimo, nosimo se svaki dan", kaže premijer.



Dakle, Plenkoviću je u priči sporan tajming objave. Osvrnuo se i na skupinu koja se okupljala na Dalićkinom mailu. Sve je opet pokušao svaliti na Most.



"Ta grupa je sastavljena radi inicijative Mosta - ajmo naći neke stručnjake van sustava koji će nam pomoći. Ja mislim da je cijela javnost totalno zaboravila kontekst. Dakle, mi se sad pravimo da je to bilo otprilike u laboratorijskim uvjetima uz apotekarsku vagu, mir i tišinu negdje u švicarskim Alpama. Takav je otprilike današnji kontekst pogleda na prije 14 mjeseci. Smijete se, to je dobro da se smijete. Dakle, imate kompaniju koja je na burzi, koja je najveća kompanija u Hrvatskoj. Kako je bilo - kihne Agrokor, prehladi se cijela hrvatska ekonomija. Je li to bila istina? A šta ste vi očekivali, da će vlada svaki dan izlaziti s izjavama 'Jao, jao, jao, propast će nam Agrokor'? Bi li to bilo odgovorno, pametno, normalno, što vi mislite?"

Kaže da neće imati krizu zbog korupcije



"Ja vam kažem, radili su na tome i stručnjaci ministarstva gospodarstva, i pravosuđa, i ureda za zakonodavstvo, međutim, ekspertiza koja je nužna za ovakav iskorak u zakonodavnom smislu u tako kratkom roku, ako nemate pravnu podlogu, ajde evo, evo vam scenarij: Pustimo u stečaju. Tko bi vodio toliko stečajeva po postojećim tada pozitivnim propisima za sve kompanije koje su u sustavu i za one koje bi kao kula od karata propadale da mi nismo, kako je rekao ustavni sud, postupili neustavno, a da ne donesemo zakonski okvir. To je bit, dakle, mi se sada bavimo detaljima koje ćemo do kraja istražiti, vidjeti da li je tu bilo nekog sukoba interesa. Mislim, ono što ja sigurno neću dopustiti, ni kao čovjek, ni kao predsjednik stranke, predsjednik vlade, političar, da ugrozim sve što radim cijeli svoj život zbog nečega što sa mnom, u smisli bilo kakvih nedopuštenih, nezakonitih, a kamoli koruptivnih aluzija, nema veze. Pa to nema šanse. To bi bio stvarno kretenizam, oprostite. Da sad ja ovakav kakav jesam, a znam što radim, kako radim, da sad ja imam krizu zbog korupcije. Pa nema šanse."

Na kraju razgovora opet se osvrnuo na Martinu Dalić.

"Ako je netko dao veliki doprinos da riješimo najkrupniji problem hrvatskog gospodarstva od kraja Domovinskog rata, to je ona (Dalić). Nisu uzalud ljudi koji se bave gospodarstvom prepoznali koliko je taj zakon spriječio štete, šteta nije nastala. Sad se bavimo greškama koje su nastale u procesu. Ako su one namjerne, netko će odgovarati. Ako nisu, idemo dalje", rekao je Plenković.