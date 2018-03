Plenković: Nema potrebe za referendumom unutar HDZ-a o Istanbulskoj konvenciji

Foto: Grgo Jelavić/ Pixsell

PREDSJEDNIK vlade i predsjednik HDZ Andrej Plenković izjavio je u Stonu da nema potrebe za raspisivanjem referenduma unutar HDZ-a u vezi s Istanbulskom konvencijom (IK), dodavši kako je bitni smisao te konvencije Vijeća Europe zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji



"Ne, nema nikakve potrebe za bilo kakvim unutarstranačkim referendumom oko ovog pitanja (IK)", odgovorio je Plenković na novinarska pitanja kako komentira neke prijedloge iz zadarskog HDZ-a da se glede Istanbulske konvencije raspiše referendum u HDZ-u.



Dodao je kako ne postoji dokument HDZ-a "u bilo kojoj fazi otkad postoji ova konvencija (IK) koji bi rekao da je HDZ protiv:

"Dakle, to je temeljno", rekao je Plenković.



Smatra kako treba samo još malo na županijskoj razini i u HDZ-ovim organizacija pojasniti bit konvencije.



"Ponavljam još jednom, smisao konvencije Vijeća Europe je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji i trebamo otkloniti sve ove teme koje su u eteru, a ne stoje", istaknuo je predsjednik HDZ-a i vlade RH Plenković.



Dodao je kako nema nikakvog učinka te konvencije u smislu da se u naš pravni poredak uvodi treći spol, u smislu da se priznaju istospolni brakovi, u smislu da u našem obrazovnom sustavu u nastavnim programima moramo imati homoseksualne sadržaje ili nešto tako.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"To su sve netočnosti i nema nikakve pravne obveze koju bi Hrvatska u vezi tim preuzimala", naglasio je Plenković.Rekao je i kako mu se čini da postoji strah "od nadzornog tijela jedne konvencije koja se zove GREVIO", dodavši da veliki broj ključnih, najvažnijih konvencija Vijeća Europe ima nadzorna tijela."U krajnjoj liniji, Europski sud za ljudska prava je sud, ali je također nadzor provedbe konvencija borbe protiv korupcije, torture, nehumanog i ponižavajućeg ponašanja. Imamo takvih tijela koliko hoćete, Hrvatska je stranka tih konvencija i nitko se ne uzrujava", kazao je Plenković.Što se tiče samo pojma "roda" ili "rodnog identiteta", podsjetio je, on postoji u našem sustavu već desetak godina. Napomenuo je kako ne vidi što bi "to dodatno mogla isproblematizirati jedna konvencija čija je svrha duboko kršćanska."Plenković je u sklopu današnjeg posjeta Pelješcu i Stonu posjetio tradicionalnu manifestaciju "Dani malostonske kamenice".