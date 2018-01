Plenković o aferama u HDZ-u i vladi: "Nije bilo nikakvih potresa, prošli tjedan je bio sjajan"

Foto: Hina

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je kako u stranci nije bilo nikakvih potresa te da su oni više prisutni u komentarima nego u samom HDZ-u, a neko posebno nezadovoljstvo ne vidi ni u ličko-senjskom HDZ-u.



"Nije bilo nikakvih potresa, više su oni prisutni u komentarima nego što postoje u samoj stranci", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke odgovarajući na pitanje je li na sjednici bilo riječi o političkim potresima koji su se u stranci dogodili proteklih tjedana.



Dodao je kako je na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća rasprava bila otvorena te kako su ta stranačka tijela prije deset dana donijela odluku o raspuštanju ličko-senjskog HDZ-a i imenovala povjerenstvo od desetak članova koje će voditi državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić.

Komentirao i Tomaševića



Vezano za stanje u Požeško-slavonskoj županiji i župana Alojza Tomaševića, Plenković je rekao kako župan na prijedlog Predsjedništva i Nacionalnog vijeća nije dao ostavku na svoju dužnost te ga je prošli tjedan Visoki časni sud bezuvjetno isključio iz stranke.



"Sve drugo funkcionira apsolutno normalno. To su situacije s kojima se nosimo i donosimo vrlo jasne odluke, pa i poruke članstvu stranke", dodao je.



Plenković: Na sve smo reagirali kako treba



Na pitanje smatra li da će nakon izbora nestati nezadovoljstvo u ličko-senjskom HDZ-u, predsjednik HDZ-a odgovorio je kako ondje ne vidi neko posebno nezadovoljstvo jer su povjerenik i svi ljudi iz povjerenstva koji će pripremiti nove izbore iz te županije. Zato nakon izbora očekuje da će HDZ u toj županiji biti još snažniji.



Plenković je na novinarsku tvrdnju da mu kao predsjedniku stranke prošli tjedan - zbog situacije sa županom Tomaševićem, stanja u ličko-senjskom HDZ-u i izjave ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nade Murganić vezano za nasilje u obitelji Tomašević - nije bio dobar, odgovorio kako je "prošli tjedan bio sjajan" jer su dobili informacije o suficitu državnog proračuna, a agencija Fitch nam je za jedan stupanj podignula kreditni rejting.



"To su sitni detalji s obzirom na makro sliku kakvu je vidim kao predsjednik vlade i čime se bavim. Na sve smo reagirali na način na koji treba reagirati", naglasio je.



Ponovio je kako mu je žao zbog nespretne izjave ministrice Murganić, a u vezi sa županom Tomaševićem donijeli su, dodao je, jedinu moguću odluku.



Također je rekao da su vezano za ličko-senjski HDZ reagirali u roku od 24 sata.Na novinarski upit zašto na današnjoj sjednici nije bilo ministrice Murganić odgovorio je da se ispričala zbog drugih obveza.Plenković je na pitanje je li zadovoljan radom ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića budući da se nastavlja pad poljoprivredne i stočarske proizvodnje, a zemlja uvozi sve više mesa, odgovorio da ministar Tolušić dobro radi svoj posao. Smatra kako je, u vrijeme slobodnog tržišta i smanjenih uvoznih barijera, na kraju odluka o odabiru - na strani potrošača.Na pitanje je li vrijeme da Hrvatska na neki način promijeni politiku prema BiH budući da su sada svi "zakopani u rovovima" iz kojih nema naprijed, odgovorio je kako Hrvatska podupire BiH u njezinim reformskim naporima i europskom putu.

Govorio i o BiH



Vezano za izborni zakon u BiH rekao je kako bi Hrvatska voljela da se on promijeni tako da jamči legitimno zastupanje svih konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH ili u Domu naroda. No, istaknuo je, to su odluke koje se moraju donijeti unutar institucija BiH i uz političku volju stranaka u toj zemlji.



Smatra da je dobro što u utorak hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ide u posjet BiH kako bi prenijela jasne poruke prijateljstva, ali i interes za ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda.



Na pitanje jesu li se ispunili uvjeti da se sa Srbijom riješe otvorena pitanja vezana za hrvatski teritorij s druge strane Dunava, Plenković je podsjetio kako je Hrvatska pozicija tu vrlo jasna – stanje kakvo je bilo 25. lipnja 1991. i katastarske granice. Dodao je da će se nastaviti dijalog sa srpskom stranom pri čemu će se inzistirati na poštovanju hrvatskog teritorija i zauzimati za nacionalne interese.



Plenković je čestitao 26. obljetnicu međunarodnog priznanja RH te 20. obljetnicu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.



"Sve to možemo zahvaliti prije svega u to doba državničkoj mudrosti i vođenju hrvatske politike, prvom predsjedniku RH i predsjedniku HDZ-a dr. Franji Tuđmanu, žrtvi hrvatskih branitelja, ali i tada već stasaloj hrvatskoj diplomaciji", istaknuo je.



Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a imenovalo je i nove predsjednike stranačkih odbora.