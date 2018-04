Plenković o ratifikaciji Istanbulske: Velika većina je shvatila cilj konvencije

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

PREMIJER Andrej Plenković obratio se novinarima u saboru nakon ratifikacije Istabulske konvencije.

"Zahvaljujem svim saborskim zastupnicima, prije svega članovima parlamentarne većine na podršci Dalić i Istanbulskoj konvenciji. Vidjeli ste da je nedostajao jedan glas, Furio Radin nažalost nije mogao doći. Dio zastupnika je glasao protiv, to je njihovo pravo. Bit je zaštita žena od nasilja. Sve institucije će unčiniti sve da spriječe taj fenomen. Sve je predimenzionirano. Interpretativna izjava je jasan vodič. Možemo biti zadovoljni", rekao je Pleković i dodao da čestita predsjedniku sabora na promjeni Poslovnika jer surasprave su slušljivije.



"Mislim da trebamo raditi na smanjivanju podjela, velika većina u saboru smatra da je cilj ove konvencije zaštita žena od nasilja. Politički i svjetonazorski elementi su pogrešni. Druge zemlje pokazuju da nema ničega što bi trebalo biti zabrinavajuće. Određeni dio ljudi u Hrvatskoj je u strahu zbog kampanje koja se provodi. Vrijeme će pokazati da smo u pravu. Nećemo nikoga penalizirati, svi mogu demonstrirati svoju volju.

"U Splitu se nije prosvjedovalo protiv Istanbulske"

Novinari su Plenkovića pitali o jučerašnjem prosvjedu u Splitu.

"Svakom iole informiranijem je jasno da se u Splitu nisu okupili protiv Konvencije, nego je tamo neka druga agenda", rekao je Plenković.



"Kad sam ja došao na čelo HDZ-a bio je na 20 posto i srušio je svoju vladu. Ja sam došao čistih ruku i punog srca.Malo koja zemlja se našla u ovakvoj ekonomskoj krizi kao s Agrokorom, a da ljudi to nisu osjetili. A svejedno ruše ministricu Dalić", čudio se Plenković.



"Imam svoj smjer, imam svoju liniju, stojim iza svakog svog postupka i stajat ću i dalje", kazao je Plenković.

Tvrdi da nije uvrijedio Bulja kad ga je nazvao panjem



Tvrdi da je s Buljem u dobrim relacijama i da ga nije uvrijedio kada ga je danas u saboru nazvao "zastupnikom Panjem"."Nisam ga uvrijedio, to je bio lapsus. Postoji lik Franjo Panj u seriji Čovik i po, guglajte si, to je sjajna serija. To je zapravo bila pohvala Bulju. On često koristi takvu retoriku, a kad se kaže lapsus na njegov onda plače, kako je ono rekao Jandroković. Nije on ništa manje narodski čovjek nego ja.Vjerujete li da ćete i dalje ostati predsjednik HDZ-a nakon ovog mandata, pitali su Plenkovića novinari."A zašto ne?", odgovorio je protupitanjem Plenković.