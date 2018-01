Plenković pozvao da se pomogne Hrvatima na izborima u BiH pa se pomolio pred Tuđmanovim kipom

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pozvao je sve koji to mogu učiniti da pomognu Hrvatima u BiH na izborima u listopadu ove godine kako bi se omogućilo da ih u institucijama BiH predstavljaju legitimni predstavnici hrvatskog naroda u toj zemlji.



"Velik broj naših ljudi porijeklom iz BiH živi u Hrvatskoj. Svi vi koji imate uvjete ili dvojno državljanstvo sudjelujte na izborima u BiH 2018. i pomozite legitimnom predstavljanju hrvatskog naroda u institucijama BiH. To govorim s punim uvjerenjem jer je sudbina hrvatskog naroda u BiH jedno od ključnih strateških pitanja za hrvatsku državu, za našu politiku i naše vrijednosti", istaknuo je Plenković u govoru na obilježavanju 28. godišnjice osnutka splitskog HDZ-a.



"Izrazito važni izbori"



Po Plenkovićevim riječima, ovogodišnji izbori u BiH mogu biti "izrazito važni" za dugoročni položaj, ravnopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH.



"Zato ćemo kao sestrinska stranka dati posebnu aktivnost da se velik broj naših ljudi angažira, glasuje i pomogne izbornom uspjehu HDZ-a BiH i hrvatskih stranaka na izborima na jesen ove godine", poručio je Plenković.



Pri tomu je kazao kako vodstva sestrinskih HDZ-a vode intenzivan dijalog te da HDZ Hrvatske surađuje i s drugim strankama okupljenim u Hrvatskom narodnom saboru BiH u vezi s predstojećim izborima u BiH. Pozdravio je predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića koji je nazočio u skupu u Splitu.



Govoreći o situaciju u Hrvatsko,j Plenković je kazao kako je "pri samom kraju" izbor borbenih zrakoplova koje će Hrvatska kupiti.



"Obećali smo višenamjenske borbene zrakoplove, dragi prijatelji, i imat ćemo ih jer smo stratešku odluku odnijeli i izbor je pri samom kraju", rekao je Plenković.



"Očekujem vašu potporu"



Pri tomu je kazao kako je HDZ do sada ispunio predizborna obećanja o novoj strategiji nacionalne sigurnosti, novom Zakonu o sustavu Domovinske sigurnosti, o većem proračunu za obranu, o Zakonu o hrvatskim braniteljima, o većoj prisutnosti Hrvatske vojske u pojedinim hrvatskim gradovima.



Naglasio je kako je zdravstvo resor kojem će vlada tijekom 2018. godine posvetiti još veću pozornost i "pronaći rješenje za racionalnost i održivost tog sustava. Pri tomu je istaknuo kako je Ministarstvo financija predvođeno ministrom Zdravkom Mariće poreznom reformom i rebalansom proračuna smanjilo dug u zdravstvu gotovo za 1,5 milijardi kuna, što je više od jedne sedmine cjelokupnog duga u zdravstvu.



"To se do sada nikada nije dogodilo i nemojmo to zaboraviti", dodao je

.

Plenković je najavio da se predstojeće reforme tiču pravosuđa, mirovinskog sustava i radnog zakonodavstva.



"Za takvu politiku i odgovornost očekujem vašu potporu, a očekujem i da se duh reformskih napora i aktivnosti prenese i na razinu vaše odgovornosti - na razine županija, gradova i općina", poručio je Plenković HDZ-ovcima okupljenim na skupu u Splitu.Također je rekao kako će na kotarskim izborima u Splitu ovog proljeća HDZ pobijediti.Pohvalio je angažman ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić u vezi s rješavanjem poteškoća Agrokora."Taj angažman je bio uspješan i siguran sam da ćemo ga privesti kraju sukladno posebnom Zakonu i zadanim rokovima", rekao je.Plenković je u iscrpnom govoru podsjetio kako je prošla godina za HDZ bila puna nepredvidivih izazova, spomenuvši posebice elementarne nepogode i krizu u Agrokoru.No unatoč tim izazovima, kako je naglasio, u 2017. imali smo "najbolju turističku sezonu" te je udio turizma u BDP-u bio gotovo 20 posto."Ponijeli smo se odgovorno, postupili onako kako treba postupiti odgovorna vlast kako bi prevenirali krizu i da pri tom rješavanje problema ne ide na trošak poreznih obveznika. Vodite o tome računa", poručio je Plenković i nastavio da su tom prilikom vodili računa o najugroženijima u društvu.Ponovio je kako je iznimno važno Fitchovo podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske za jedna stupanj."To znači da smo samo jednu stepenicu ispod investicijskog kreditnog rejtinga", rekao je Plenković.Predsjednik splitskog HDZ- a Petar Škorić istaknuo je značaj pobjede HDZ-a u Splitu i podsjetio na postignuća stranke i Plenkovićeve Vlade, a splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je poručio da se Splitu više nikada neće dogoditi da bude grad bez gradonačelnika i bez proračuna.Prije svečane sjednice u povodu 28. godišnjice utemeljenja HDZ- a u Splitu, izaslanstvo na čelu s Andrejem Plenkovićem položilo je vijence, zapalilo svijeće i pomolilo se ispred spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Rivi.