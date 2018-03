Plenković prijeti prijevremenim izborima, analitičar tvrdi: "To znači koaliciju HDZ-a i SDP-a"

Foto: Index/123rf



NAKON što su iz SDP-a potvrdili Indexu da nemaju namjeru glasati za HDZ-ov prijedlog Istanbulske konvencije, jasno je da premijer Plenković gubi tlo pod nogama.



Podsjetimo, iz SDP-a su jučer u odgovoru na upit Indexa nedvosmisleno poručili da saborski zastupnici najjače oporbene stranke neće glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije "u slučaju da vladajući dodaju bilo kakvu formulaciju ili izjavu na postojeću Istanbulsku konvenciju".



Upravo takvu "interpretativnu izjavu" već danima najavljuju iz vrha HDZ-a, a njome bi se prilikom glasanja u saboru ustvrdilo da u Istanbulskoj konvenciji nema rodne ideologije, što bi (navodno) trebalo primiriti pripadnike desn(ij)e struje HDZ-a.



Ako SDP zaista ne bude glasao za ratifikaciju Istanbulske, a prema najavama to neće učiniti ni dobar dio zastupnika Mosta, moguće je da Plenković ostane bez saborske većine, a to je korak nadomak padu vlade.



Upravo zbog te opasnosti je Plenković, odnosno njegova struja u današnjem Nacionalu poručila da je premijer spreman na prijevremene izbore. Radi se, naravno, o jasnoj prijetnji onima u HDZ-u koji ratuju protiv Istanbulske konvencije. Naime, s obzirom na to da Plenković ima golem utjecaj na sastavljanje izbornih lista, njegova prijetnja prijevremenim izborima može se protumačiti kao jasna poruka neposlušnim HDZ-ovcima - glasajte za Istanbulsku ili ćete postati politički mrtvaci.

Puhovski: Ne sjećam se ovakve pobune u HDZ-u



Tim povodom popričali smo s neovisnim političkim analitičarom Žarkom Puhovskim koji kaže da se ne sjeća ovakve pobune u HDZ-u.





"Nešto slično bilo je u trenucima kad su se za prevlast u HDZ-u borili Ivo Sanader i Ivić Pašalić, ali to tada nije bila ustrojena stranka. Osim toga, ne mogu se sjetiti ovakve pobune u samom vrhu HDZ-a", rekao nam je Puhovski kojeg smo potom zamolili da nam da svoje predviđanje raspleta ove nesvakidašnje situacije."Istanbulska konvencija će biti izglasana u saboru ako SDP-ovci ne odluče biti još manje pametni od HDZ-ovaca, to jest ako iz nekog inaćenja ili dišpeta odbiju pružiti podršku Plenkoviću, što bi značilo da im je važnije rušiti vladu nego zastupati nešto što su prije toga smatrali pitanjem svih pitanja, a prije tri godine se sami nisu usudili napraviti kad su bili na vlasti", rekao nam je Puhovski.Zanimljivo je da je danas Plenković, odnosno njegova struja u listu Nacional zaprijetila mogućim prijevremenim izborima, što je jasno upozorenje i prijetnja svim HDZ-ovcima koji bi u saboru odbili podići ruku za ratifikaciju Istanbulske. Koliko su zapravo realni prijevremeni izbori i što bi nam oni donijeli?"Naravno da Plenković u rukama ima taj aparat koji mu omogućuje da zaprijeti: 'Ako nećeš biti dobar, nećeš biti ni na izbornoj listi'. Međutim, Plenkoviću u ovom trenutku ne odgovaraju izbori kao što su mu odgovarali prije šest mjeseci ili godine dana. Pitanje je hoće li se u HDZ-u naći netko da prozove taj njegov blef. Opcija prijevremenih izbora je po meni loša jer ona sigurno dovodi do koalicije HDZ-a i SDP-a. Naime, druge stranke poput Živog zida i nekih desnih stranaka će rasti i nitko neće imati solidnu većinu, a onda bismo imali veliku koaliciju koja bi upropastila cijeli smisao sabora", smatra Puhovski.Analitičara smo pitali i što misli o tzv. "interpretativnoj izjavi" o Istanbulskoj konvenciji kojom Plenković želi umiriti Crkvu i desno krilo HDZ."Ta izjava je besmislica, ona se svodi na to da se napiše da u Istanbulskoj konvenciji nema rodne ideologije. To je naravno, istina, jer se rod u Konvenciji spominje dvaput, ali o bilo kakvoj ideologiji nema ni govora. To je kao da se uz Istanbulsku konvenciju napiše da ona nema nikakve veze s mužnjom krava", smatra Puhovski.Što ako SDP zaista ostane pri ideji da ne glasaju za Istanbulsku u saboru?"To bi značilo da vladin prijedlog nema većinu, odnosno da smo dva koraka bliže padu vlade i raspisivanju novih izbora. No, tako nešto bi samo jednoj skupini odgovaralo manje nego Plenkoviću, a to je SDP", zaključio je Puhovski.