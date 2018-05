Plenković priznao da zna Šavorića još od srednje škole

Foto:

ODRŽANA je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a gdje se raspravljalo o nasljedniku Martine Dalić.

>>U Šavorićevom uredu sniman Plenkovićev predizborni spot Vjerodostojno

Kako je objavio premijer, na mjesto ministra gospodarstva bit će imenovan Darko Horvat, dok će na mjesto potpredsjednika vlade biti imenovan ministar Tolušić.

Danas je televizija N1 objavila kako im je iz HDZ-a potvrđeno da je spot za kampanju "Vjerodostojno" sniman u uredu odvjetnika Šavorića, između ostalih lokacija.

Šavorić je, podsjetimo, bio član samoprozvane skupine Borg. Premijera su novinari upitali o njegovoj vezi sa Šavorićem nakon sastanka Predsjedništva.

O snimanju spota kod Šavorića

Upitan o snimanju spota u uredu Šavorića, o tome je li znao za lokaciju i je li je sam birao, odgovorio je da to nije bila jedina lokacija te kako je spot sniman na nekoliko njih, ali da je ta lokacija odabrana slučajno.



"Točno je da smo snimali dio spota na toj lokaciji, sve je to bilo na inicijativu agencije koja je vodila snimanje kampanje, ali to nije jedina lokacija", rekao je.



"To je bio jedan miks aktivnosti i ta lokacija je u biti bila sasvim slučajna", rekao je.



"Što se tiče našeg odnosa, to je u javnosti i poznato, mi smo približno ista generacija, išli smo u istu srednju školu. Išli smo potom i na fakultet, on je mlađi od mene godinu dana, znamo se iz tog vremena, ali nismo neki bliski prijatelji. Što se tiče njegovog sudjelovanja kao stručnjaka koji se bavi korporativnim pravom, stečajnim i predstečajnim, on je jedan od pravnika koji je bio pozvan da pomogne na zahtjev financijskih i ekonomskih stručnjaka i mislim da je tome pristupio dobre volje. Mislim da je on odlučio pomoći sa svojim stručnim znanjem maksimalno, a budući da je ugledni odvjetnik, siguran sam da je pazio na svoj angažman", rekao je premijer.



Upitan je li došao na njegov poziv, rekao je da osobno nije zvao nikoga te kako ne zna tko je koga u skupini zvao.



"Znam da su dva predstavnika u toj skupini bili predloženi od strane MOST-a", rekao je premijer.