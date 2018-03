Plenković sinoć obišao kritična mjesta izlijevanja rijeka na karlovačkom području

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

KRITIČNA mjesta izlaska karlovačkih rijeka iz svojih korita obišao je sinoć poslije 22 sata predsjednik Vlade RH Andrej Plenković te je u Logorištu, gdje je voda preplavila prometnice i ušla u dvorišta i u vrtove, rekao da je došao pružiti pomoć stanovništvu, ali i čestitati svima koji su požrtvovnim radom pomogli da se zaustavi veće poplavljivanje.



Zahvalio je premijer svima nazočnima, županu Damiru Jeliću, gradonačelniku Karlovca Damiru Mandiću i svim predstavnicima Hrvatskih voda, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, hrvatskoj vojsci i policiji, te kako je rekao, kolegama ministrima, Olegu Butkoviću i Nadi Murganić na ukupnom angažmanu.



"Vidim da je sve vrlo angažirano"



Posebno je zahvalio premijer Plenković onim pojedincima koji su na obrani od poplave angažirani u Karlovcu i preko noći.



"Vidim da je ovdje sve vrlo angažirano u obrani od poplave, od rijeka Mrežnice i Korane, a prema riječima ljudi ovdje, gradnja boks barijere pokazala se učinkovitom, poplava je manja nego ranije, a u idućoj će se godini, prema svim dosadašnjim iskustvima obrane od poplava, ići s novim nasipima, sredstvima hrvatskog proračuna i sredstvima fondova Europske unije, da bi se ljudi Turnja, Male Švarče, Mostanja i Logorišta, obranili od ovih periodičnih poplava, pa da se više ne događaju štete kojima smo svjedočili proteklih godina".





Prema informacijama koje ima, premijer je ustvrdio "da se od oka vidi da bi ove privremene boks barijere trebale biti dovoljne da se ovdje poplave spriječe", no da će se vidjeti što će se događati idućih dana.Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su Korana i Mrežnica izašle na ceste i u dvorišta, ali ni u jednu kuću, što je omogućio privremeni zid od boks barijera, podignut ovih dana u duljini od oko četiri kilometara, a koji se još gradi."Porast vodostaja koji slijedi boks barijere neće preliti, ali cijele ćemo noći precrpljivati onu vodu koja se procjeđuje svuda oko nas jer su svuda oko nas vode Korane i Mrežnice", rekao je Đuroković.Bit ćemo spremni prihvatiti vodeni val do visine Korane do 770 ili 780 centimetara, koliko se očekuje sada, ali vidimo gdje su slabe točke i nadograđivat ćemo boks barijere tako da možemo spremni dočekati i vodni val od 850 centimetara vodostaja.Đuroković je zadovoljan što je ovaj privremeni sustav "izdržao prvi test naleta vode" jer da se vidi da će "držati stanje stabilnim u Logorištu, Mostanju i Maloj Švarči iduće dvije godine, dok se ne podigne u miru trajni nasip, i kasnije drugi nasipi trajnog sustava obrane od poplave koji bi trebao biti završen do 2023.".