Plenković splitskim HDZ-ovcima: Hvalite vladu jer mediji to ne rade dovoljno

SPLITSKI HDZ-ovci slave 28. obljetnicu osnivanja. Ove godine slavili su u hotelu Le Meridien Lav, u kojem je inače smještena i srpska rukometna reprezentacija.





Forsiranje krize



Šef HDZ-a Andrej Plenković optužio je novinare za forsiranje krize koja, po njemu, zapravo uopće ne postoji. Naprotiv. Plenković je hvalio dizanje rejtinga i povoljno zaduživanje za cestarski sektor. Svoje kolege uputio je da na svim razinama vlasti spominju uspjehe hrvatske vlade jer to mediji u nedovoljnoj mjeri rade. Pohvalio se i smanjenjem poreznog opterećenja. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, koji je odmah po dolasku na vlast podigao sugrađanima prirez s 10 na 15 posto, sve je to nijemo promatrao.

"Prošle godine proveli smo sveobuhvatnu poreznu reformu, koja ne samo da je rasteretila gospodarstvo i poduzetnike, smanjila poreze, nego je ljudima ostavila veće prihode, ogromnom broju naših sugrađana povećala plaće, a sve to se vidjelo u prvim analizama 2018. godine kada smo nakon niza godina prvi puta po aktualnoj europskoj statističkoj metodologiji bili u suficitu, u višku proračuna.

"Veliki uspjesi"



To su veliki uspjesi. Možda nedovoljno govorimo o tome jer živimo u jednom medijskom kontekstu koji forsira krizu, kaos, katastrofu i pesimizam, a kada malo zagrebete, to po podacima i nije tako. Naprotiv. Ovakav suficit nismo imali nikad. I to treba naglašavati, dragi prijatelji, na svim razinama vlasti kao uspjeh ove vlade, ove parlamentarne većine i naše demokratske zajednice. Da je to točno i da smo na dobrom tragu, govore i sinoćnje vijesti. Jedna od tri svjetske rejting agencije podigla je stupanj hrvatskog kreditnog rejtinga", kazao je Plenković.

Na tragu rečenog, odmah je na licu mjesta ishvalio svoje ministre koji su potegli put Splita kako bi uveličali slavlje HDZ-a, ministrice Dalić i Pejčinović Burić, ministre Marića, Krstičevića i Kuščevića. Ponavljanje je majka znanja pa je Plenković još jednom podsjetio na najveće dosege Vlade. Pohvaljeni su čak i oni koji nisu došli, poput ministra Kujundžića.

"Rebalansom proračuna u dva navrata smanjili smo dug u zdravstvu za skoro milijardu i petsto milijuna kuna. To se dosad nikada nije dogodilo. Nemojmo to zaboraviti! Zdravstvu ćemo posvetiti još veću pozornost u ovoj godini", najavio je Plenković.

"Možemo biti uvjereni da je sve ono za što se zalažemo - dobro za svakog"

Centralno mjesto bilo je, dakako, rezervirano za prvog predsjednika Franju Tuđmana. Hrvatska je, po Plenkovićevoj interpretaciji, mjesto ugode, dijaloga i slobode govora, a ono što radi HDZ u najboljem je interesu svakog građanina.

"Poruka demokracije, dijaloga, slobode govora pa i same slobode bila je glavna misao vodilja koju su imali naši utemeljitelji i dr. Franjo Tuđman. Upravo zato što smo najjača i najsnažnija stranka u Hrvatskoj, zato smo i najodgovorniji za vrijednosti koje želimo da budu dominantne u našem društvu, da iza tih vrijednosti stanu članovi HDZ-a, ali i većina hrvatskog naroda, svi oni koji se u Hrvatskoj trebaju osjećati ugodno, slobodno, u kojoj mogu izražavati svoja mišljenja, svoje ideje.

Budući da smo vrlo čvrsto pokazali u zadnjih gotovo 30 godina s koliko ljubavi, predanosti i poštovanja prema domovini i svakom našem čovjeku želimo boljitak svoje zemlje, možemo biti puni samopouzdanja i uvjerenja da je sve ono za što se zalažemo dobro za svakog hrvatskog čovjeka, bez obzira živio u Hrvatskoj ili van domovine. Velike i jake stranke imaju uvijek potrebu da pruže ruku onima manjima, to je jako bitno i važno. Upravo tako, vodeći računa da je HDZ stranka koja okuplja, mi smo dovoljno veliki da među nama ima različitih mišljenja, ali i dovoljno iskusni i zreli da pitanja raspravimo dijalogom", kazao je Plenković.